南京景點｜秦淮河夫子廟、瞻園文藝半日遊尋明代美學

瞻園不大，卻把江南山水濃縮於一園之內，最具代表的便是疊山理水。主園以靜妙堂為中心，堂前臨水，三面環抱山水；南北假山之間以山溪相連，池水隨石勢時聚時散。

北假山陡峭挺拔，西假山蜿蜒延展，南假山則以嶙峋石峰與貼近池岸的石壁見長，令小小園地也有山巒起伏、溪流迴轉的層次。 而西半園的一覽閣、花籃廳、致爽軒、迎翠軒等建築，散落在山水林木間；曲折迴廊串連南北，並把園景劃分為五個小庭院與一個主園。 雖然瞻園僅約8畝，假山就已佔了約3.7畝，卻仍然能做到建築點景而不搶景，山水聚散而不鋪張，正好展現明代江南園林「得山而幽，得水而活」的巧思。 瞻園資料 地址：南京市秦淮區瞻園路128號

朝天宮：紅牆黃瓦間看金陵官式建築 位於南京市秦淮區王府大街的朝天宮，距離瞻園約十多分鐘車程，現為南京市博物館所在地。 朝天宮由朱元璋命名，取「朝拜上天」之意。明代時，皇室在此祭祀祈福，官員及官宦子弟則在此學習朝見天子的禮儀。 雖然朝天宮現存建築主要為清同治年間重建，但中軸對稱、院落遞進的格局，仍保留了明代官式建築的莊重氣勢。 從南面的萬仞宮牆進入朝天宮，先見泮池與牌坊，再穿過櫺星門、大成門，走到朝天宮的主體建築大成殿。這組建築沿中軸線一重接一重展開，屋頂覆上黃色琉璃瓦，配上朱紅牆身、白石台基與石階，色彩鮮明，呈現古代官式建築講求對稱、秩序與禮制的一面。

秦淮河夫子廟：從江南貢院看金陵盛景 由朝天宮往東南走，便來到秦淮區貢院街一帶的夫子廟。夫子廟臨秦淮河北岸而建，與東側的江南貢院相鄰，是南京城南最具代表性的文化地標。 夫子廟始建於北宋，明初曾作為國子監，後為應天府學，鄰近的貢院一帶更是明清科舉重地。如果說瞻園展現了明代園林的精巧，朝天宮呈現官式建築的端正，那麽秦淮河一帶，則是明代南京作為都城時，百姓匯聚的城市氣息。 來到夫子廟，可先在河對岸看中國現存最大的古代照壁，這座照壁建於明代，面對秦淮河而立，是夫子廟最醒目的明代遺存之一。特別的是，夫子廟沒有另闢人工水池，而是把眼前流動的秦淮河作為泮池，成為唯一一座以天然活水為泮池的孔廟。

越過照壁，視線隨着河面延伸，便來到最能感受金陵城風情的秦淮河畔。這條穿過南京城南的河流，不只是夫子廟前的一方泮池，在明清時期，這裏是南京最繁盛的商業與文化聚集地，畫舫、酒樓、市肆與書坊沿河分布，形成「十里秦淮」的金陵盛景。 每逢春節至元宵節，秦淮河畔還會舉辦一年一度的秦淮燈會，燈彩沿夫子廟、老門東與白鷺洲一帶鋪展開來，是南京最有年味的夜遊盛事。 夫子廟資料 地址：南京市秦淮區貢院街、秦淮河北岸一帶

開放時間：步行街及河畔公共區一般全天開放