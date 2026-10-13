尊界測試V800煞車支架　稱符合標準要求　懂車帝測試人質疑

尊界指，V800煞車踏板所檢強度項目的檢驗結果符合「QC/T788-2018」標準要求。在縱向力3000N後，進行5次強度測試，檢測14個制動踏板部件總成，目視檢查均未出現裂紋和損壞。

大型豪華MPV「尊界V800」被揭發存在嚴重安全隱憂，在進行緊急煞車時，煞車踏板或出現斷裂情況。為釋除疑慮，尊界周二（13日）發布第三方檢查結果顯示「符合行業標準要求」。

據第一財經報道，該測試由中國汽車工程研究院檢測中心進行，中國汽車工程研究院人員表示，報告只對企業送來的樣品負責，對於後續量產的產品，研究院不做任何保證。

內地汽車媒體「懂車帝」、測試當事人「懂車大柯基東門」（東門健男）質疑尊界的測試，指靜態載入與動態載入存在本質差異，且送檢樣品強度指標「卡着限值」，認為靜態測試無法還原真實煞車場景，直言「我無語了，不知道該說什麼，就這樣吧。」

「懂車大柯基東門」指，尊界花10分鐘踩6次1500N的時速100公里制動應該不難；企業有試驗場地、有充足試驗車、設備、人員，全都是現成，並不難隨機抽一輛車驗證。