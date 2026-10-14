滴露「沒被別的男人污染過」廣告物化女性 兩企被罰逾百萬

今年6月，滴露一則衣物消毒液廣告影片引起大量網民反彈，批評其傳遞落後婚戀觀念、物化女性，冒犯女性群體。廣告中，男主角發現女友曾跟人同居而起爭執，稱「我說你怎麼那麼會呢，原來都是別人調教過的」、「我可以不是第一次，但我未來的老婆可不行」、「還好我遇到現在這個她，乾乾淨淨沒被別的男人污染過」等，影片尾段女主角批評男主角的觀念扭曲，不尊重女性，要與男主角斷絕來往，用此回應消毒液產品，把污染源殺滅的功效。不過廣告仍然引發極大爭議。及後下架。