滴露「沒被別的男人污染過」廣告物化女性 兩企被罰逾百萬

「我可以不是第一次，但我未來的老婆可不行」，內地市場監管總局周二(13日)公布7宗涉導向違法廣告典型案例。其中消毒護理品牌滴露（Dettol）物化女性廣告，兩間涉事廣告公司被罰共超過100萬元（人民幣，下同）。
今年6月，滴露一則衣物消毒液廣告影片引起大量網民反彈，批評其傳遞落後婚戀觀念、物化女性，冒犯女性群體。廣告中，男主角發現女友曾跟人同居而起爭執，稱「我說你怎麼那麼會呢，原來都是別人調教過的」、「我可以不是第一次，但我未來的老婆可不行」、「還好我遇到現在這個她，乾乾淨淨沒被別的男人污染過」等，影片尾段女主角批評男主角的觀念扭曲，不尊重女性，要與男主角斷絕來往，用此回應消毒液產品，把污染源殺滅的功效。不過廣告仍然引發極大爭議。及後下架。
官方通報稱經查，廣告公司「上海曼倫商貿」與「廣西瞬視信息科技」共同設計、製作、發布相關廣告影片。廣告中含有「我可以不是第一次，但我未來的老婆可不行」等物化女性的內容，違反廣告不得含有性別歧視、不得違背社會良好風尚等規定。上海市市監局對上海曼倫商貿罰款80萬元，對廣西瞬視罰款26.5萬元。
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