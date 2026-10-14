健身網紅千年古寺橫樑做引體上升 官方斥惡劣公安立案查(有片)

內地一名健身網紅近日在山西懸空寺遊覽時，手拉橫樑做引體上升，影片引來網民批評。恒山風景名勝區管理中心周二(13日)通報，當事人故意吊拉國家重點文物保護建築的受力構件，行為性質惡劣，隱患突出。影片在網絡傳播後造成了不良的社會示範效應，情節較重。目前，公安機關已正式立案調查，將依法依規對當事人進行嚴肅處理。

網傳影片中，健身網紅「東東小魔王」原地起跳抓起古建築大雄寶殿外廊的木質橫樑，連續完成5個引體上升，事後更拍拍雙手調侃「上面有灰」。 專家確認古建橫樑未損壞 通報稱，涉事不當行為發生於9月27日。事發地點位於懸空寺大雄寶殿前廊北側第二根穿插枋處。當事人10月11日上傳至社交平台。經專業勘驗確認，該行為暫未對文物本體造成可見的直接物理損傷，但鑑於懸空寺為純木構摩崖建築，其樑、枋、柱等構件通過榫卯結構咬合受力，此類吊拉行為已對木構體系的受力平衡產生潛在擾動風險，存在嚴重安全隱患。