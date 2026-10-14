四川小販被批份量及態度有問題　疑不堪網上公審跳河亡

四川省宜賓市高縣一名33歲女攤販胡女士擺攤賣炸串、炸洋芋（馬鈴薯／薯仔）超過4年，日前疑因顧客指控一份6元人民幣（約7.04港元）的狼牙土豆（炸洋芋別名，類似薯條）未加量贈送，留下負評，引發大量網友跟風批評，在承受巨大心理壓力下，最後跳河輕生。 據《中國新聞周刊》報道，10月6日，胡女士接待一名女顧客，對方因不滿餐點份量，在多個社交平台發布負評，指控店家不願添加馬鈴薯，並批評老闆娘態度高傲。相關帖文曝光後，評論區湧入大量針對攤販的批評，胡女士也曾在留言區出面解釋。

「分量對得起天地良心」 胡女士的丈夫10月13日表示，顧客購買的是每份10元人民幣（約11.7港元）的自選炸菜，攤位提供20多種菜品供顧客挑選，裝滿一筐後，再視菜量添加炸馬鈴薯條。若顧客選取的菜品較多，馬鈴薯條就可能相對減少，店家也會事先向顧客說明。 胡女士當時曾公開回應，提供給顧客的兩份炸菜「分量對得起天地良心」。然而，事件在網上持續發酵，除了針對分量的爭議，也出現批評服務態度及食物味道的留言。

警方正在調查此事 胡女士留下的遺言提到，自己這兩天承受了網暴，原本只是因為顧客認為炸菜沒有添加馬鈴薯，卻引來大量負面評論。她也透露，經營小攤壓力沉重，每天睡眠不到6小時，沒想到最後換來的卻是這樣的「避雷影片」。 丈夫表示，夫妻倆擺攤超過4年，已經累積一批固定客源，突如其來的大量負評在當地傳開，可能讓胡女士承受了難以負荷的心理壓力。家人雖然不斷安慰她，不要過度在意網上評論，但悲劇仍不幸發生。丈夫回憶，10月9日胡女士還曾交代他將新買的馬鈴薯放進倉庫，沒想到不久後便發生憾事。