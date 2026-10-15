創意定酷刑？　內地網紅為打賞變「人肉風火輪」成熱話(有片)

內地網紅為「求打賞」的花招也層出不窮，近日一名女主播，就滿足網民想看別人受虐的欲望，不惜把自己成為「受虐」對象賺取打賞，引起內地網民兩極反應，有人認為是「創意」，有人則認為是「酷刑」。
根據《中華網》、《游民星空》等內地媒體報道，一名女主播設置了特殊的椅子來吸引網民，網民可以透過打賞還讓椅子帶著女主播旋轉，讓女主播有如「人肉風火輪」般旋轉360度，每次花費50元人民幣。網上影片顯示，有的人為了讓女直播主不斷地旋轉，一口氣作多次打賞，把女直播主轉到不停地喊叫，回到直播鏡頭前時已頭披髻散，表現出虛脫狼狽的表情。
網民兩極反應 有人關注主播安全
影片曝光被傳到Youtube後觀看次數已破千萬次，不少人都被這種奇葩的打賞互動感到驚訝，但同時引起網民兩極反應，有人認為「太瘋狂了」、「現在直播的錢難賺」、「表演的人和打賞的人，都是圖甚麼？」、「以命換錢」；有人認為「靠自己能力賺錢並無不妥」、「這也太爽了吧邊玩邊賺錢」、「可以接受」；亦有人擔心主播的狀況「容易轉出人命，很危險」、「這種機械臂很危險吧」。
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