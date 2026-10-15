創意定酷刑？　內地網紅為打賞變「人肉風火輪」成熱話(有片)

內地網紅為「求打賞」的花招也層出不窮，近日一名女主播，就滿足網民想看別人受虐的欲望，不惜把自己成為「受虐」對象賺取打賞，引起內地網民兩極反應，有人認為是「創意」，有人則認為是「酷刑」。

根據《中華網》、《游民星空》等內地媒體報道，一名女主播設置了特殊的椅子來吸引網民，網民可以透過打賞還讓椅子帶著女主播旋轉，讓女主播有如「人肉風火輪」般旋轉360度，每次花費50元人民幣。網上影片顯示，有的人為了讓女直播主不斷地旋轉，一口氣作多次打賞，把女直播主轉到不停地喊叫，回到直播鏡頭前時已頭披髻散，表現出虛脫狼狽的表情。