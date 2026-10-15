杭州控犬令｜日間禁遛狗　大狗不得出門　罰款最高1000元引熱議(有片)

主題「杭州限狗令白天遛狗罰款」12日突然衝上微博熱搜。有網民指杭州只允許晚7時至翌日7時遛狗，也有網民稱「2026年6月起，杭州全域從嚴整治，遛狗限時段」。12日上午，杭州市市容景觀發展中心(以下簡稱「市容景觀中心」)的工作人員回覆指，如果違規被人投訴，第一次是口頭警告和勸導，第二次或多次被投訴之後可能會有處罰措施。

綜合《大河報》、《新派新聞》等內地媒體報道，根據轉發圖文顯示，中國杭州政府明文規定，住在繞城以內、錢塘江以北主城區等「重點限養區」的飼主，全被勒令只能在「晚間7點後、清晨7點前」這段時間外出遛狗，其他時間一律禁止飼主帶狗出門；大型犬居家圈養，禁止外出。如果飼主被抓到在其他時段外帶狗外出，或者被檢舉不牽繩、不清糞便，除了會被處以200到1000元人民幣的罰款，嚴重者甚至會被執法者直接扣走毛小孩，並吊銷飼主的「養狗證」。此外，重點限養區還被規定「一戶只能養一隻」，並限制只准養34種小型觀賞犬，大型犬一律不准飼養。