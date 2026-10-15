杭州控犬令｜日間禁遛狗　大狗不得出門　罰款最高1000元引熱議(有片)

主題「杭州限狗令白天遛狗罰款」12日突然衝上微博熱搜。有網民指杭州只允許晚7時至翌日7時遛狗，也有網民稱「2026年6月起，杭州全域從嚴整治，遛狗限時段」。12日上午，杭州市市容景觀發展中心(以下簡稱「市容景觀中心」)的工作人員回覆指，如果違規被人投訴，第一次是口頭警告和勸導，第二次或多次被投訴之後可能會有處罰措施。
綜合《大河報》、《新派新聞》等內地媒體報道，根據轉發圖文顯示，中國杭州政府明文規定，住在繞城以內、錢塘江以北主城區等「重點限養區」的飼主，全被勒令只能在「晚間7點後、清晨7點前」這段時間外出遛狗，其他時間一律禁止飼主帶狗出門；大型犬居家圈養，禁止外出。如果飼主被抓到在其他時段外帶狗外出，或者被檢舉不牽繩、不清糞便，除了會被處以200到1000元人民幣的罰款，嚴重者甚至會被執法者直接扣走毛小孩，並吊銷飼主的「養狗證」。此外，重點限養區還被規定「一戶只能養一隻」，並限制只准養34種小型觀賞犬，大型犬一律不准飼養。
杭州網民：法規1996年實施 近期突然開始積極整治
相關報道引起住在其他縣市、飼養毛小孩的內地網友熱議，批評杭州政府對待寵物太過嚴苛，不將重心放在一般治理市政，反而重拳打壓弱勢的寵物。另有一派厭惡寵物的內地網民拍手叫好，讚嘆杭州政府祭出「最嚴限狗令」，不僅能減少沒公德心飼主，還能打造出中國最文明城市，更期盼能成為全國法規。但有杭州民眾指出，相關政策早於1995年，以保障市容及人身健康安全為由，針對養狗族群制定諸多嚴格規定，並在1996年起施行，又於2004年修訂後延續至今。有網民指，其實杭州政府過去多年沒有嚴格執行，直到近期才突然開始積極整治，大幅加強執法力度，讓當地飼主怨聲載道，部分上夜班的飼主擔憂，自家毛小孩外出時間減少，恐會對身心造成不良影響；也有飼主認為當局應再次重新修改這條太過落後的法規。