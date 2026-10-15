高鐵醉漢座位上大便 涉因擾亂列車秩序被捕

內地高鐵在月初一名男子疑似醉酒後在高鐵座位上排便，列車職員發現後以紙巾及黑色垃圾袋清理，並把鄰座乘客安排到其他車廂，引發網路熱議。廣鐵長沙客運段證實，涉事男子因擾亂列車秩序，已遭鐵路公安機關處以行政拘留。

近日有網友在社交平台發布影片，指有乘客在高鐵車廂座位上排便。畫面顯示，列車工作人員拿著紙巾及黑色方便袋，在現場清理，引發網友關注有網民在10月8日留言指出，事發列車為10月6日行駛的G5899次高鐵。另有乘客向媒體表示，事發地點位於14號車廂，當時丈夫搭乘同一班列車，親眼目睹該男子在座位上大便，事後丈夫也被安排到其他車廂乘坐。