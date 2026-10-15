高鐵醉漢座位上大便 涉因擾亂列車秩序被捕

內地高鐵在月初一名男子疑似醉酒後在高鐵座位上排便，列車職員發現後以紙巾及黑色垃圾袋清理，並把鄰座乘客安排到其他車廂，引發網路熱議。廣鐵長沙客運段證實，涉事男子因擾亂列車秩序，已遭鐵路公安機關處以行政拘留。
近日有網友在社交平台發布影片，指有乘客在高鐵車廂座位上排便。畫面顯示，列車工作人員拿著紙巾及黑色方便袋，在現場清理，引發網友關注有網民在10月8日留言指出，事發列車為10月6日行駛的G5899次高鐵。另有乘客向媒體表示，事發地點位於14號車廂，當時丈夫搭乘同一班列車，親眼目睹該男子在座位上大便，事後丈夫也被安排到其他車廂乘坐。
廣鐵長沙客運段10月14日回應事件，稱經調查核實，10月6日凌晨4時許，由該段負責乘務工作的G5899次列車，行經衡陽東站至郴州西站區間時，14號車廂一名疑似醉酒的男性旅客在座位上排便。
及時更換被污染座椅套 再作全面消毒
列車工作人員發現後，立即對相關區域進行隔離、清理及消毒，並將鄰座旅客安排至其他車廂，避免其他乘客受到影響。列車抵達廣州南站後，工作人員更換遭污染的座椅套，並對事發位置及周邊區域進行全面清潔消毒。
廣鐵長沙客運段表示，該男子因擾亂列車秩序的違法行為，已被鐵路公安機關處以行政拘留。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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