新鴨綠江大橋通車　李強︰中朝友誼新地標

連接中國遼寧省丹東市與北韓平安北道新義州市的「新鴨綠江大橋」，今日（10月15日）正式通車。國務院總理李強透過影片在典禮上致詞表示，大橋開通將促進中朝經貿合作、密切人員往來，並成為象徵兩國傳統友誼的新地標。 根據《新華社》報道，李強今日在新鴨綠江大橋開通儀式上發表影片致詞指出，這項跨境基礎設施工程是國家主席習近平與北韓領袖金正恩共同關心推動的項目。在雙方共同努力下，大橋順利開通，未來將有助於促進兩國經貿合作、加強人員往來，進一步拉近兩國人民的情感聯繫。

李強表示，希望雙方以大橋開通為契機，持續改善口岸通關、提升互聯互通水準，發掘邊境地區合作潛力，增進兩國人民福祉。他也指出，在兩黨兩國最高領導人的戰略引領下，中朝關係正進入新階段，中方願與朝方加強戰略溝通、深化政治互信、拓展務實合作及多邊協調，推動雙邊關係持續發展。北韓內閣總理朴泰成也在儀式上發表影片致詞。 中國全額出資22.2億人民幣 據悉，新鴨綠江大橋全長約3公里，採雙向四車道設計，是汽車專用公路橋，由中國全額出資人民幣22.2億元。工程於2010年12月動工，原定2014年完工通車，卻因後續接駁道路建設遲滯，長期未能正式啟用，北韓一側多年來甚至僅通往未開發地區。

直到今年6月習近平訪問北韓後，雙邊關係出現回暖跡象，新鴨綠江大橋的工程才重新啟動，中朝也重啟客運列車及北京至平壤的直航航班，邊境交通逐步恢復。 通車初期以貨物運輸為主 不過，據《韓聯社》報道，目前內地遊客赴北韓的團體旅遊及簽證辦理尚未恢復正常，因此新鴨綠江大橋開通初期的作用，預料仍將以貨物運輸為主。 南韓《朝鮮日報》指出，新橋啟用後，可望分流已承擔中朝兩地貨運逾80年的「中朝友誼橋」。友誼橋於1943年竣工，雖然兼具公路與鐵路功能，但公路部分僅有單一車道，且無法讓超過20噸的車輛通行。