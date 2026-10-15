高雄捷運座位擺滿公仔「娃聚」打卡惹議　官方撐ACG文化籲勿影響他人

動漫迷經常都會帶心愛角色的公仔出門拍照「打卡」，甚至組織同好帶同公仔見面舉行「娃聚」。台灣有動漫迷把「娃聚」搬到捷運列車上舉行，十多隻不同造型的動漫角色公仔齊整地放在一列列車座位上，儼如一群乘客相約出遊。不過，有關行為引起各種質疑，包括阻礙其他乘客使用座位等，高雄捷運亦呼籲乘客，不要把個人物品放在座位上影響他人使用。

發帖者態度放軟致歉 台灣一名動漫迷周一在社交平台發帖，指首次參與「高速移動中的娃聚」，並附上多張《BanG Dream!》系列公仔坐在高雄捷運橘線列車座位的照片和影片，可見當時有最少14隻公仔坐在座椅上擺拍，包括關愛座，期間他以不同角度拍攝公仔列隊。帖文迅速引起網民爭議，很多人留言批評他們不應以物品佔用座位，影響其他乘客使用座位的權益。起初發帖者態度強硬反擊，認為車站職員當時未有禁止，未料帖文竟引起高雄捷運的官方帳號回應。高雄捷運指，一向支持ACG文化，但列車座位是供乘客乘坐，「敬請勿將個人物品放置於座位上影響他人使用，以維良好搭乘秩序與乘車環境。」

在官方留言為爭議「一錘定音」後，發帖者回應留言的態度隨即放軟，及後更獨立發文就事件致歉。他表示，起初與網友的公開對答都是朋友之間的玩笑，惟事後已深深認知到玩笑已影響到同好，甚至整個ACG相關圈子，「對於在不對的場合開不對的玩笑，我再次像所有被我影響心情或生活的人道歉。」