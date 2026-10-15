HYROX上月爆失禁風波　上海站比賽宣布延期

上月HYROX北京站比賽期間，澳洲女選手Joanna Wietrzyk失禁，雙腿沾滿排泄物情況下仍堅持比賽並奪冠，引發極大爭議。HYROX中國官方周二（14日）發公告，稱因「比賽場地安排突發原因」，原定10月31日至11月1日舉辦的上海站賽事將延期舉辦，地點不變。
公告表示，過去兩周組委會經多方溝通協調，惟「未能找到合適替代方案讓賽事如期舉行」，對此向所有運動員及觀眾致歉。官方承諾，所有已購參賽名額及觀賽名額將自動順延至新賽事日期；若選手或觀眾無法參與延期後的賽事，可申請全額退款。
據報廣州站報名網站下架
據內媒報道，原定於11月21至22日舉辦HYROX廣州站官方報名頁面亦悄悄下架。報道引述消息稱，HYROX上海站賽事或將延期至明年一月舉辦，而廣州站賽事則有可能被取消。
精英組女選手Joanna Wietrzyk上月比賽期間，雙腿沾滿排泄物情況下仍堅持比賽並奪冠。Wietrzyk事後在社交平台發文，稱「a win is a win」(贏就是贏)，導致事件發酵。其後， Wietrzyk已刪除有關帖文，並在社交媒體上發聲明，向中國人民、參賽選手、現場觀眾和主辦單位HYROX，就北京站比賽期間發生的事件致以誠摯的歉意。
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