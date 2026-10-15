HYROX上月爆失禁風波　上海站比賽宣布延期

上月HYROX北京站比賽期間，澳洲女選手Joanna Wietrzyk失禁，雙腿沾滿排泄物情況下仍堅持比賽並奪冠，引發極大爭議。HYROX中國官方周二（14日）發公告，稱因「比賽場地安排突發原因」，原定10月31日至11月1日舉辦的上海站賽事將延期舉辦，地點不變。

公告表示，過去兩周組委會經多方溝通協調，惟「未能找到合適替代方案讓賽事如期舉行」，對此向所有運動員及觀眾致歉。官方承諾，所有已購參賽名額及觀賽名額將自動順延至新賽事日期；若選手或觀眾無法參與延期後的賽事，可申請全額退款。