女子撕開洗衣珠 液體濺射入眼「腐蝕眼角膜」

大家使用洗衣珠清洗衣服時要小心。內地網民稱，妻子將相連的洗衣珠撕開時，裡面的清潔液濺射到她的眼睛，求醫發現小部分眼角膜竟遭腐蝕了。事件嚇驚不少網民，有關帖文也成為微博熱搜，亦關心洗衣珠的清潔液進入眼裡，應如何處理。
發帖文的網民孫先生表示，妻子在洗滌衣物時，試圖將兩顆受潮粘連的洗衣珠分開，豈料洗衣珠在撕開瞬間突然爆裂，高濃度洗滌液直接濺入眼中。她起初以為簡單沖洗即可，但其後疼痛加劇，遂前往醫院檢查，才得知眼睛已有一小塊角膜因被腐蝕而缺失。孫先生表示，到醫院後，妻子的眼睛基本看不見了。
洗衣珠為何會對眼睛有如此大傷害？
應急總醫院眼科主任醫生王應利向傳媒表示，洗衣珠的成分主要是高濃度的表面活性劑和鹼性的輔助劑，一旦接觸眼部黏膜，會給眼睛帶來「鹼燒傷」，將損傷角膜和結膜的上皮，進而影響視力。根據網上資料，鹼燒傷是由強鹼性物質(如氫氧化鈉、氫氧化鉀和氨水等)接觸皮膚或眼睛所引起的化學性損傷，比一般酸燒傷更具滲透性與破壞力。
洗衣珠為極高濃縮洗滌配方，普通洗衣液有效成分大約10%至20%，洗衣凝珠的高濃度表面活性劑、鹼性助劑占比可達80%以上，腐蝕性遠高於日常洗衣液；洗衣珠中的鹼性成分接觸角膜後，不會像酸性物質一樣快速凝固表層組織，反而會持續向組織深層滲透，短時間內即可腐蝕角膜上皮。由於眼球黏膜本身極其脆弱，角膜表面沒有角質層作為保護屏障，高濃度洗滌液附著後，幾分鐘內就會引發明顯的化學灼傷，直接出現劇痛、畏光、視力下降等症狀。
洗衣珠入眼如何處理？
一旦洗衣珠洗滌劑濺入眼睛，掌握正確急救方式至關重要：先用流動的冷水持續沖洗至少15分鐘，邊沖洗邊轉動眼球。注意在清洗過程中保護另一隻眼，避免化學液體流入健康眼睛。不要揉眼睛，揉眼不僅會加重損傷，還可能引發感染。最後是盡快去急診眼科做進一步處理。
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