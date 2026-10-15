女子撕開洗衣珠 液體濺射入眼「腐蝕眼角膜」

大家使用洗衣珠清洗衣服時要小心。內地網民稱，妻子將相連的洗衣珠撕開時，裡面的清潔液濺射到她的眼睛，求醫發現小部分眼角膜竟遭腐蝕了。事件嚇驚不少網民，有關帖文也成為微博熱搜，亦關心洗衣珠的清潔液進入眼裡，應如何處理。

發帖文的網民孫先生表示，妻子在洗滌衣物時，試圖將兩顆受潮粘連的洗衣珠分開，豈料洗衣珠在撕開瞬間突然爆裂，高濃度洗滌液直接濺入眼中。她起初以為簡單沖洗即可，但其後疼痛加劇，遂前往醫院檢查，才得知眼睛已有一小塊角膜因被腐蝕而缺失。孫先生表示，到醫院後，妻子的眼睛基本看不見了。