中信兄弟啦啦隊女神怡琪踩單車破相　停工一周休養

中信兄弟啦啦隊PS女孩怡琪因踩單車發生意外，導致下巴受傷需要縫針。身高1.7米、擁有清秀甜美外型的怡琪被稱為「小王淨」的怡琪昨日公開受傷照片，宣布停工一周專心休養。
外號「小王淨」
根據怡琪公開的照片，其下巴雖已包紮，但仍可見紅腫傷口，手臂亦以紗布包裹。她坦言自己「幹了件蠢事」，並再次提醒大家踩單車要小心，未來會乖乖踩單車。怡琪對於工作暫停一阿的安排表示歉意，感謝粉絲的體諒。
意外發生後，怡琪經理人乖姐與好友、同為啦啦隊成員的短今第一時間到醫院陪伴怡琪。短今隨後轉發怡琪的受傷照片，隔空叮嚀好友「以後騎Ubike請戴全罩式頭盔」，字裡行間流露出關心。
怡琪更新動態透露，稱父母特地從台中開車北上，接她回家進行後續休養。
加入中信兄弟PS女孩三年的怡琪，除了擁有高挑身形與亮眼外表，興趣與專長也相當多元化。她具備武術及室內設計的專業能力，在多數以舞蹈與模特兒出身的啦啦隊成員中相當特別，粉絲們對於她的受傷表示心痛，紛紛留言關心她，盼她好好休養、早日康復。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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