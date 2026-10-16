中信兄弟啦啦隊女神怡琪踩單車破相　停工一周休養

中信兄弟啦啦隊PS女孩怡琪因踩單車發生意外，導致下巴受傷需要縫針。身高1.7米、擁有清秀甜美外型的怡琪被稱為「小王淨」的怡琪昨日公開受傷照片，宣布停工一周專心休養。

外號「小王淨」

根據怡琪公開的照片，其下巴雖已包紮，但仍可見紅腫傷口，手臂亦以紗布包裹。她坦言自己「幹了件蠢事」，並再次提醒大家踩單車要小心，未來會乖乖踩單車。怡琪對於工作暫停一阿的安排表示歉意，感謝粉絲的體諒。

意外發生後，怡琪經理人乖姐與好友、同為啦啦隊成員的短今第一時間到醫院陪伴怡琪。短今隨後轉發怡琪的受傷照片，隔空叮嚀好友「以後騎Ubike請戴全罩式頭盔」，字裡行間流露出關心。