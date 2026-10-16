郴州抑鬱漢揮刀自宮　陰莖完全斷離手術6小時接回

湖南郴州市一名患抑鬱多年的男子早前情緒失控，在家中揮刀自宮，陰莖完全切斷。男子其後送院，經過6個多小時手術陰莖成功駁回，且基本恢復勃起功能(網上圖片

郴州市第一人民醫院近日接診一宗病例發生於9月19日，一名患有10多年抑鬱症病史的36歲男子，因間斷停藥、情緒失控，獨自在睡房內用水果刀將整條陰莖完全切斷，父母大驚報案。男子近5小時後才送抵醫院，當時已接近休克狀態，陰莖完全離斷，包皮完全套脫。

湖南郴州市一名患抑鬱多年的男子早前情緒失控，在家中揮刀自宮，陰莖完全切斷。男子其後送院，經過6個多小時手術陰莖成功駁回，且基本恢復勃起功能，成為郴州市首宗「陰莖完全離斷再植」完全成活案例。

院方隨即召集泌尿外科及手足顯微外科醫療團隊，緊急為患者進行陰莖再植手術。醫生指出，陰莖涉及尿道、海綿體、血管及神經等精細組織，完全斷離後的再植手術難度極高。醫療團隊不僅須恢復血液循環，也必須儘可能保留患者的排尿及性功能。經過逾6小時的顯微手術，醫療團隊成功修復尿道、海綿體、血管及神經等組織，完成陰莖再植手術。

經過20多天全方位治療，男子已能拔除尿管、自行站立解小便，夜間生理性勃起功能基本恢復，達到出院指標。不過，醫生提醒，手術成功並不代表治療已全部結束。患者出院後仍須定期回診，持續追蹤泌尿功能及性功能的恢復情況，並接受心理治療，以協助病情穩定及後續康復。