四川笨賊戴彭于晏頭套爆竊民居 入屋見天眼即逃(有片)

四川一名男子戴上印有男星「彭于晏」面孔的頭套偽裝潛入民居犯案，豈料甫踏入客廳便赫見對正室內監控鏡頭，當場轉身逃去，更於當晚迅速落網。(網上圖片)

四川發生一宗啼笑皆非的入屋爆竊案。一名男子戴上印有男星「彭于晏」面孔的頭套偽裝潛入民居犯案，豈料甫踏入客廳便赫見對正室內監控鏡頭，當場轉身逃去，更於當晚迅速落網，連警員亦忍俊不禁。

警員亦忍俊不禁

案情透露，涉案張姓男子早年已有盜竊前科，近期因手頭拮据欠下債務，周二(13日)遂前往威遠尋找目標。他下午潛入一處私人屋苑的地下停車場，沿樓梯上樓，選定一戶無人應門的單位後，隨即以工具撬開防盜門。

在準備進門搜掠前，張某戴上事前預備印有知名男星「彭于晏」肖像的黑色頭套及手套以隱藏身份。惟當他踏入客廳，抬頭迎面看見正對著大門的家居監控鏡頭，自知行蹤敗露調頭拔足狂奔。

威遠警方接報後迅速調取監控偵查，在短短數小時內便鎖定張某行蹤，並於案發當晚在內江將其拘捕歸案。審訊期間，張某坦承抱著「試試看」的心態犯案，以為頭套能瞞天過海，未料瞬間栽在鏡頭，其行徑，連錄取口供的執法警員亦啼笑皆非。