深圳地鐵7號線景點｜深圳野生動物園/翠竹公園/洪湖公園等8大好去處

華強北站：華強北商業街 全球科技尋寶地 從皇崗口岸站上車，先搭往太安方向，第一站來到華強北站。享有「中國電子第一街」美譽的華強北，約1.5平方公里內匯聚超過11.5萬家店鋪，是全球最具影響力的電子產品集散中心之一。 這裏坐擁35個專業市場，涵蓋手機配件、電腦硬件至最新潮流數碼產品，近年更成為AI眼鏡、無人機、AI翻譯機等「科技廣貨」的首發地。除了電子市場，華強北還延伸出餐飲、潮玩、科技體驗等多元消費場景，拖着行李箱「掃貨」的外國客商隨處可見，是科技愛好者尋寶的必去之地。

華強北站地址︰深圳市福田區振華路與中航路交叉路口地下

筍崗站：萬象食家 深圳「美食大本營」 從華強北站搭一個站，便抵達筍崗站，該站A出口直達萬象食家。這是深圳首個以市集為主題的商業綜合體，由華潤萬象生活開發運營。 商場內最吸睛的是佔地達4萬平方呎的盒馬鮮生旗艦店，有大批新鮮海鮮、當季水果可供挑選，更有每日現場即製的麻糬波波和爆漿瑞士卷等人氣手信。這裏齊集多間榮獲黑珍珠及米芝蓮推薦的餐廳、網紅茶飲與正宗潮汕火鍋，是7號線沿線的美食大本營。 從皇崗口岸乘地鐵約15分鐘即可直達該處，可以在這裏吃完午餐後再起行。

萬象食家地址︰中國廣東省深圳市羅湖區梅園路71號

洪湖站：洪湖公園 夏日賞荷 秋冬賞落羽杉 離開筍崗站，往太安方向兩個站便到洪湖站。洪湖公園是深圳老牌荷花主題公園，每年6至7月荷花賞期間，百萬朵荷花亭亭綻放，是市內最壯觀的賞荷勝地。 入秋之後，木芙蓉與落羽杉接力登場。木芙蓉的最佳觀賞期為10月下旬至11月初，洪湖公園正是官方推薦的觀賞地點之一，沿湖花影與水色相映，別具秋日意境。至於落羽杉，最紅時節落在12月至1月，園內擁有華南地區規模最大的落羽杉群落，通常12月底開始轉紅，美景一直延續至次年2月。這段時間前來，湖面倒影如畫，漫步其中，盡是秋冬詩意。

洪湖公園地址︰深圳市羅湖區筍崗街道洪湖社區文錦北路2023號

洪湖公園開放時間︰06︰00-23︰00

門票︰免費

田貝站：翠竹公園 深圳唯一竹主題公園 洪湖站下一個站，便來到田貝站。翠竹公園是深圳唯一以竹為主題的公園。園內植被以人工種植的竹林為核心，竹影斑駁，清幽涼爽。 全園沿途分布竹林幽徑、竹類浮雕及科普展示，既能觀賞竹子，又能學習知識。山頂還設有觀景台可遠眺羅湖街景，被遊客稱為市內竹類「大觀園」。園區還有自然形成的流浪貓聚集區域，故又有「喵喵山」之稱，是鬧市中一處安靜的放空之地。 翠竹公園地址︰深圳市羅湖區翠竹街道翠竹社區翠竹路1078號

翠竹公園開放時間︰06︰00-22︰00 門票︰免費

皇崗村站：水圍1368文化街區 24小時食買玩 逛完太安方向的四個景點後，返回皇崗口岸站，轉乘往西麗湖方向，第一站來到皇崗村站。水圍1368文化街區由有600年歷史的水圍村重建而成，以莊氏遷徙水圍的1368年命名，由35棟統建居民樓及8,000平方米街區改造而成。 街區保留廣府風情的騎樓建築，雲集餐廳、酒吧、Cafe、甜品店、手作店等小店，白天享受充滿生活氣息的美食街，夜晚則可體驗霓虹燈下的微醺夜生活，有深圳版「九龍城寨」之稱。這裏緊鄰口岸，配合24小時通關，玩到凌晨也不怕。

水圍1368文化街區地址︰福田區皇崗村水圍九街|1368文化街

沙尾站：新洲河碧道 福田「水上威尼斯」 從皇崗村站往西麗湖方向再坐兩個站，便到沙尾站。從該站B出口步行約8分鐘，就能到達新洲河碧道，這是一條治癒系河畔步道，被網友稱為福田CBD隱藏的「水上威尼斯」。這裏河水清澈，兩岸綠樹成蔭，建築倒映在水中，安靜又愜意。 最推薦的拍照機位包括民國紅磚廊橋、水上棧道、可與深圳平安金融中心合影的觀景平台，以及拐角長椅和河畔綠道。建議下午4至6點前往，光線最柔和，能拍出通透感十足的城市風景，是繁華鬧市中一片難得的靜謐綠洲。

新洲河碧道地址︰深圳市福田區新洲路與福強路交匯處以南

新洲河碧道開放時間︰24小時開放

深雲站：深雲谷 輕鬆直達市中心森林瀑布 離開沙尾站，來到深雲站。從深雲站C出口轉乘B742公交兩站，或步行約十至十五分鐘即達深雲文體公園，公園內有深圳市中心罕見的森林瀑布——深雲谷瀑布。 沿200米無障礙棧道前行，再拾級而下，不到5分鐘就能看到瀑布，完全不用爬山。棧道兩旁樹蔭覆蓋率超過80%，基本曬不到太陽。站在瀑布旁邊，水聲轟隆，涼意從頭灌到腳，是盛夏避暑的絕佳去處。看完瀑布還可沿樓梯往上走到深雲谷溯溪點，溪水清可見底，適合一家人一起玩水，也適合年輕人享受漫活一刻。

深雲谷瀑布地址︰深圳市南山區龍珠大道以北、深雲文體公園網球場後面

深雲谷瀑布開放時間︰24小時開放

西麗湖站：深圳野生動物園 國家4A旅遊區 有熊貓莊園 7號線西麗湖方向的終點站，是本次行程的壓軸景點。深圳野生動物園佔地超過60萬平方米，是國家4A級旅遊景區，園內飼養超過300種、近萬隻野生動物，西麗湖站B出口可直達。 園區開放時間為上午9時30分至下午6時。一心去動物園的話建議提早出發，趁上午動物最活躍時先遊覽食草動物區和熊貓莊園。園內還設有投餵車體驗和大型動物歌舞劇表演，適合一家人同遊，是7號線沿線最具人氣的親子景點。

深圳野生動物園地址︰深圳市南山區西麗湖路4086號（西麗湖東側）

深圳野生動物園開放時間︰09:30 – 18:00（17:00停止入場）

費用︰成人門票人民幣240元，兒童及長者另設優惠