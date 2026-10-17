央視播兩岸諜戰劇《交鋒》　取材自90年代洩密案件

描繪兩岸諜報戰的內地劇《交鋒》近期上映，國安部政治部主任稱，該劇「讓廣大台灣同胞感受到兩岸同胞血脈相連、國家統一大勢不可阻擋，是在文化輿論領域對『台獨』勢力『敲山震虎』的堅實武器」。
綜合內媒報道，國家廣播電視總局、國家安全部及中央廣播電視總台，15日共同舉辦《交鋒》創作座談會，國家安全部黨委委員、政治部主任聶福如，盛讚該劇是當代國安題材的「爆款」作品：「讓廣大台灣同胞感受到兩岸同胞血脈相連、國家統一大勢不可阻擋，是在文化輿論領域對台獨勢力『敲山震虎』的堅實武器。」
國安部：對台獨敲山震虎
廣電總局副局長劉建國指出：「充分彰顯維護國家安全、反對分裂、促進祖國統一的鮮明價值立場，樹立了國安題材電視劇的藝術標桿，為特殊題材電視劇創作提供了優質範本，具有特別的社會價值與時代意義。」
《交鋒》由知名演員王凱、周依然、歐豪、彭昱暢領銜主演，台灣知名男演員高捷亮相演出，描述90年代一宗洩密案件，講述國安人員與境外間諜較量，9月於官方《央視》播出。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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