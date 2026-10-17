央視播兩岸諜戰劇《交鋒》　取材自90年代洩密案件

描繪兩岸諜報戰的內地劇《交鋒》近期上映，國安部政治部主任稱，該劇「讓廣大台灣同胞感受到兩岸同胞血脈相連、國家統一大勢不可阻擋，是在文化輿論領域對『台獨』勢力『敲山震虎』的堅實武器」。

綜合內媒報道，國家廣播電視總局、國家安全部及中央廣播電視總台，15日共同舉辦《交鋒》創作座談會，國家安全部黨委委員、政治部主任聶福如，盛讚該劇是當代國安題材的「爆款」作品：「讓廣大台灣同胞感受到兩岸同胞血脈相連、國家統一大勢不可阻擋，是在文化輿論領域對台獨勢力『敲山震虎』的堅實武器。」