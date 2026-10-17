內地317公斤男命危求醫　全身水腫加心肺功能惡化

《中國青年報》報道，這名男子余曉洲的BMI（身體質量指數）超過90，不僅無法自行行走，皮膚皺褶處還出現潰爛，水腫從腳部蔓延至腹部、胸部，若不治療，隨時可能發生心臟或呼吸衰竭。由於身體太寬，醫院只能拼接兩張病床，再由13人合力、花18分鐘才將他抬上床。

內地一名30歲男子體重高達約317.5公斤，因嚴重肥胖、全身水腫及心肺功能惡化，近日從雲南省昆明市搭車23小時前往湖北省武漢市求醫，搶救後狀況穩定，體重降至約295公斤，醫生將評估縮胃手術。

主診醫生李震表示，余曉洲經藥物治療後，每天可排出約20斤水分，心肺功能逐漸改善。然而，後續手術仍充滿風險。患者體內脂肪過多、器官受到擠壓，手術視野狹窄，加上現有穿刺器長度有限，操作難度極高。

麻醉是最危險關卡

李震指出，最危險的關卡是麻醉，替極重度肥胖患者插入氣管內管，「就像在肉縫裡找鑰匙孔」。他指出，患者血氧飽和度可能在一秒內下降10個百分點，甚至從90%跌至65%，稍有不慎便可能危及生命。

李震強調，肥胖症並非單靠意志力就能克服，切胃也不是萬靈丹。治療除了手術與飲食控制，還須兼顧心理狀態及長期照護，才能降低復胖風險，逐步改善健康。

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