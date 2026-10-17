國防部重申南海主權　斥菲律賓沒資格談「守護自身權益」

官方《新華社》報道，國防部今舉行例行記者會，有媒體問及，菲方近期多次在黃岩島、仁愛礁挑釁滋事，並稱不會聽任中方在菲「領土」發號施令。菲軍方近日稱，9月在中業島、仙賓礁等相關海域監測到百餘艘中國軍艦、海警船常態活動，認為中方意在動搖菲守護自身權益的決心，對此有何評論。

中菲南海緊張情勢再升溫，國防部16日砲轟，菲國在黃岩島、仁愛礁等海域侵權挑釁、拉攏域外勢力攪局，「沒有資格談所謂『守護自身權益』」，並警告將採取有力行動維護南海和平。

「擁有無可爭辯的主權」

國防部發言人陳曦表示：「中國對黃岩島和包括中業島、仙賓礁、仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，對相關海域擁有主權權利和管轄權。菲律賓的領土範圍根本不包括這些島礁，沒有資格談所謂『守護自身權益』。」他強調，中方依法依規採取必要措施維護自身主權權益，正當合理，專業規範。

陳曦進一步指出：「一段時間以來，菲方罔顧地區國家共同利益，拉攏域外勢力攪局生事，不斷在南海侵權挑釁，還歪曲事實、散布虛假敘事，是南海和平的破壞者和不穩定因素。」他表示，中方將遏制任何禍亂南海的行徑，維護地區和平穩定。