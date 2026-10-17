甘肅247名師生食染色糕點中鉛毒　幼兒園負責人判囚終身

甘肅省天水市幼兒園為讓糕點顏色更鮮豔，網購禁食用彩繪顏料致247名幼兒及多名教師被檢測出血鉛異常，甘肅省蘭州市中級人民法院16日一審宣判，幼兒園實際負責人李慧芳與園長朱敬琳各被判處無期徒刑及有期徒刑15年。
生產及銷售有毒有害食品
據官方《人民網》報道，法院審理結果，李慧芳身為幼兒園實際負責人、朱敬琳擔任執行園長，兩人違反國家食品安全管理法規，授意、安排後廚工作人員牛愛元、文亞芳、賀旭霞及安春玲，在製作及銷售的食品中摻入有毒、有害的非食品原料，供幼兒及教職員食用，造成嚴重不良後果。
法院認定，6名被告人的行為均已構成生產、銷售有毒、有害食品罪，且情節特別嚴重，依照各人的犯罪事實、性質、情節及對社會的危害程度，依法作出上述判決。
天然果蔬粉更便宜
案件於2025年7月曝光，甘肅天水市麥積區褐石培心幼兒園爆發幼兒血鉛超標事件，247名幼兒及多名教師被檢測出血鉛異常，引發社會高度關注。
事後，甘肅省成立省委、省政府調查組調查，發現幼兒園管理人員竟同意後廚人員將網路購買、明確標示「禁止食用」的彩繪顏料添加進食品中，只為讓糕點色澤更加鮮豔，藉此吸引家長、擴大生源並增加收益。
更令人震驚的是，調查還發現，幼兒園曾購買並使用天然果蔬粉等食用色素，每100克價格為人民幣5.04元（約5.91港元），價格甚至比彩繪顏料更低，但園方經過比較後，竟因認為顏料調出的顏色更加鮮亮，選擇將非食品原料摻入糕點。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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