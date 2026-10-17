甘肅247名師生食染色糕點中鉛毒　幼兒園負責人判囚終身

甘肅省天水市幼兒園為讓糕點顏色更鮮豔，網購禁食用彩繪顏料致247名幼兒及多名教師被檢測出血鉛異常，甘肅省蘭州市中級人民法院16日一審宣判，幼兒園實際負責人李慧芳與園長朱敬琳各被判處無期徒刑及有期徒刑15年。

生產及銷售有毒有害食品

據官方《人民網》報道，法院審理結果，李慧芳身為幼兒園實際負責人、朱敬琳擔任執行園長，兩人違反國家食品安全管理法規，授意、安排後廚工作人員牛愛元、文亞芳、賀旭霞及安春玲，在製作及銷售的食品中摻入有毒、有害的非食品原料，供幼兒及教職員食用，造成嚴重不良後果。