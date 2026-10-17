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出版：2026-Oct-17 15:15
更新：2026-Oct-17 15:15

iPhone Duo預購｜內地代搶索價上千　轉售溢價高達六千元

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蘋果首款摺疊螢幕手機iPhone Duo於16日晚間8時正式在內地開放預購。（資料照／美聯社）

蘋果首款摺疊螢幕手機iPhone Duo於16日晚間8時正式在內地開放預購。（資料照／美聯社）

蘋果首款摺疊螢幕手機iPhone Duo於16日晚間8時正式在內地開放預購，媒體實測發現，蘋果中國官網秒售罄，部分機型預計發貨時間已延至2027年1月23日，甚至因大量用戶湧入，購買頁面一度無法正常開啟。

《極目新聞》報道，記者16日晚間8時30分左右進入蘋果中國官網，選擇星光白色、512GB版本的iPhone Duo，官方售價為人民幣17,999元（約2.11萬港元）。記者於晚間8時43分左右成功提交訂單，但尚未完成付款，頁面顯示預計發貨日期已排至2027年1月23日；若選擇線下門市取貨，系統則提示所在區域無貨。

購買頁面一度「當機」

除了蘋果官網，京東、天貓等電商平台也出現售罄情況，大量消費者同時湧入搶購，部分購買頁面一度「當機」。此前有媒體報道，蘋果客服表示，官網無法正常開啟與訪問人數過多有關，技術人員正進行維護，建議消費者多次刷新頁面嘗試。

iPhone Duo預計於10月23日正式發售，開賣前市場搶購熱度已經升高。京東渠道預約量超過260萬，官方通路之外，二手交易平台閒魚、轉轉也出現大量代搶服務，報價從人民幣299元（約351港元）至1,000元（約1,173港元）不等。

其中，閒魚上一筆標價1,000元人民幣的代搶服務，瀏覽量達1.7萬次，另有2,141人表示有興趣。賣家並註明，取得蘋果官網訂單編號即視為預約成功，成功後不退不換。

iPhone Duo後置4800萬像素Fusion主鏡頭與4800萬像素超廣角鏡頭。 iPhone Duo應用程式須以Xcode 27.1開發 2027年4月新App須附上相關截圖（資料圖片） 磁吸流動電源可吸附在iPhone Duo上使用。 洛沃克科技帶來全新iPhone Duo專用摺疊式磁吸流動電源。 尺寸比例亦符合iPhone Duo闊摺機。 Momax即將推出專為iPhone Duo而設的磁吸式電源。 iPhone Duo保外維修價目曝光　內螢幕維修要幾多錢？ iPhone Duo為Apple最昂貴的iPhone機型，更有摺疊屏幕、鉸鏈等複雜零件。 10月16日起即可預訂Apple首部闊摺機iPhone Duo。 Apple官網以合資格裝置換購，即享以舊換新優惠。

首款摺疊螢幕iPhone

《新京報》報道，部分搶到較早發貨日期的消費者，也開始加價轉售，加價幅度約5,00元（約586港元）至上千元人民幣，部分平台甚至出現溢價6,000元人民幣（約7,038港元）成交的情況。首波供貨緊張之下，代搶與轉售市場同步升溫，但相關服務的履約及退款條件，也成為消費者需要留意的風險。

作為蘋果首款摺疊螢幕iPhone，iPhone Duo採用橫向內折設計，展開後配備7.6吋可摺疊螢幕，閉合時則使用5.4吋外螢幕，搭載A20 Pro晶片，配備4,800萬畫素融合式雙鏡頭系統，並採用鈦金屬邊框與鉸鏈護殼。

蘋果中國官網公布的售價分別為：256GB版人民幣15,999元（約1.88萬港元）、512GB版17,999元（約2.11萬港元）、1TB版21,499元（約2.52萬港元），以及2TB版26,499元（約3.11萬港元），提供星光白色與夜空色兩種配色。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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