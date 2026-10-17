iPhone Duo預購｜內地代搶索價上千　轉售溢價高達六千元

《極目新聞》報道，記者16日晚間8時30分左右進入蘋果中國官網，選擇星光白色、512GB版本的iPhone Duo，官方售價為人民幣17,999元（約2.11萬港元）。記者於晚間8時43分左右成功提交訂單，但尚未完成付款，頁面顯示預計發貨日期已排至2027年1月23日；若選擇線下門市取貨，系統則提示所在區域無貨。

蘋果首款摺疊螢幕手機iPhone Duo於16日晚間8時正式在內地開放預購，媒體實測發現，蘋果中國官網秒售罄，部分機型預計發貨時間已延至2027年1月23日，甚至因大量用戶湧入，購買頁面一度無法正常開啟。

購買頁面一度「當機」

除了蘋果官網，京東、天貓等電商平台也出現售罄情況，大量消費者同時湧入搶購，部分購買頁面一度「當機」。此前有媒體報道，蘋果客服表示，官網無法正常開啟與訪問人數過多有關，技術人員正進行維護，建議消費者多次刷新頁面嘗試。

iPhone Duo預計於10月23日正式發售，開賣前市場搶購熱度已經升高。京東渠道預約量超過260萬，官方通路之外，二手交易平台閒魚、轉轉也出現大量代搶服務，報價從人民幣299元（約351港元）至1,000元（約1,173港元）不等。