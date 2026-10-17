iPhone Duo預購｜內地代搶索價上千　轉售溢價高達六千元

蘋果首款摺疊螢幕手機iPhone Duo於16日晚間8時正式在內地開放預購，媒體實測發現，蘋果中國官網秒售罄，部分機型預計發貨時間已延至2027年1月23日，甚至因大量用戶湧入，購買頁面一度無法正常開啟。
《極目新聞》報道，記者16日晚間8時30分左右進入蘋果中國官網，選擇星光白色、512GB版本的iPhone Duo，官方售價為人民幣17,999元（約2.11萬港元）。記者於晚間8時43分左右成功提交訂單，但尚未完成付款，頁面顯示預計發貨日期已排至2027年1月23日；若選擇線下門市取貨，系統則提示所在區域無貨。
購買頁面一度「當機」
除了蘋果官網，京東、天貓等電商平台也出現售罄情況，大量消費者同時湧入搶購，部分購買頁面一度「當機」。此前有媒體報道，蘋果客服表示，官網無法正常開啟與訪問人數過多有關，技術人員正進行維護，建議消費者多次刷新頁面嘗試。
iPhone Duo預計於10月23日正式發售，開賣前市場搶購熱度已經升高。京東渠道預約量超過260萬，官方通路之外，二手交易平台閒魚、轉轉也出現大量代搶服務，報價從人民幣299元（約351港元）至1,000元（約1,173港元）不等。
其中，閒魚上一筆標價1,000元人民幣的代搶服務，瀏覽量達1.7萬次，另有2,141人表示有興趣。賣家並註明，取得蘋果官網訂單編號即視為預約成功，成功後不退不換。
首款摺疊螢幕iPhone
《新京報》報道，部分搶到較早發貨日期的消費者，也開始加價轉售，加價幅度約5,00元（約586港元）至上千元人民幣，部分平台甚至出現溢價6,000元人民幣（約7,038港元）成交的情況。首波供貨緊張之下，代搶與轉售市場同步升溫，但相關服務的履約及退款條件，也成為消費者需要留意的風險。
作為蘋果首款摺疊螢幕iPhone，iPhone Duo採用橫向內折設計，展開後配備7.6吋可摺疊螢幕，閉合時則使用5.4吋外螢幕，搭載A20 Pro晶片，配備4,800萬畫素融合式雙鏡頭系統，並採用鈦金屬邊框與鉸鏈護殼。
蘋果中國官網公布的售價分別為：256GB版人民幣15,999元（約1.88萬港元）、512GB版17,999元（約2.11萬港元）、1TB版21,499元（約2.52萬港元），以及2TB版26,499元（約3.11萬港元），提供星光白色與夜空色兩種配色。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章