特朗普冀推動中美俄無核化　外交部：不合理也不可行

特朗普15日接受美媒《Newsmax》專訪時表示，他預期中國將在未來5年內「追上」美國。他感嘆，這種發展令人遺憾，並稱自己希望有機會實現無核化。特朗普也透露，美國正在與俄羅斯及中國討論無核化問題，但並未在相關談話中具體說明磋商進度、參與方式及可能的裁軍安排。

美國總統特朗普日前再談核武裁軍，稱希望推動無核化，並透露美國正與中俄討論相關議題。不過，外交部16日回應，中方核力量與美俄「完全不在一個量級」，現階段要中國參與核裁軍談判「不公平、不合理，也不可行」。

對此，外交部發言人毛寧16日主持例行記者會時，現場外媒記者問及特朗普稱美方正與中俄磋商無核化問題。毛寧回應，中方已多次闡明相關立場。

「完全不在一個量級」

毛寧表示，美國作為擁有龐大核武庫的國家，理應切實履行核裁軍的特殊優先責任，這是國際社會的普遍共識。她並強調，中國核力量與美國、俄羅斯「完全不在一個量級」，現階段要求中國參與所謂核裁軍談判，既不公平、不合理，也不可行。

據斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）資料，截至2026年1月，俄羅斯持有約5,420枚核彈頭，美國約5,042枚，中國則約620枚。若以已部署核彈頭計算，俄羅斯約1,796枚、美國約1,770枚，中國約34枚。從整體數量來看，美俄核武庫規模仍遠高於中國。