河南男造假證借錢惹債主上門　父「受不了」舉報欺詐

「我實在受不了了，我要舉報我兒子！」河南省信陽市光山縣一名父親，因不堪兒子惹出的麻煩，親自檢舉兒子涉嫌欺詐。警方調查發現，其兒子趙某涉嫌偽造機動車登記證書、行駛證，再將租來的車輛抵押借款，因無法按時還錢，導致債主頻頻上門辱罵、威脅。
前往偏僻地點取貨
據《大河報》報道，最高人民檢察院10月16日公布案件辦理過程。據了解，趙某透過偽造機動車登記證書及行駛證，將租來的車輛拿去抵押借款，企圖藉此取得資金。然而，隨着還款期限到期，趙某無法按時償還借款，債主不斷上門辱罵、威脅，讓父親老趙忍無可忍，最後決定向公安機關舉報親生兒子。
檢察官審查案件卷宗時發現，趙某使用的假證件製作相當逼真，取得證件的方式也十分隱密，不僅透過速遞收件，有時還會在深夜前往偏僻地點取貨，而且每次交易地點都不固定，顯示背後可能存在專業製假、售假團伙。
查獲假印章344枚
辦案檢察官隨後比對分析趙某的微信聊天紀錄、交易流水及車輛行蹤等資訊，逐步鎖定董某、田某等12名可疑人士。檢察官再從大量物流資料中發現，某處居民小區可能藏有製假窩點，隨即提供線索，由公安機關循線追查，最終逮捕董某等12名涉案人員。
警方在現場查獲假印章344枚、製假機器6台，以及200多本證件外殼，並查扣人民幣26.92萬元。從現場查獲的大量製假工具及證件材料來看，案件已不只是單一的偽造證件抵押借款，而是涉及更大規模的製假、售假活動。
案件後續進入司法程序。2025年12月23日，公安機關將趙某移送檢察機關審查起訴；今年5月4日，再將董某等人移送檢察機關審查起訴。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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