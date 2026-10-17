河南男造假證借錢惹債主上門　父「受不了」舉報欺詐

「我實在受不了了，我要舉報我兒子！」河南省信陽市光山縣一名父親，因不堪兒子惹出的麻煩，親自檢舉兒子涉嫌欺詐。警方調查發現，其兒子趙某涉嫌偽造機動車登記證書、行駛證，再將租來的車輛抵押借款，因無法按時還錢，導致債主頻頻上門辱罵、威脅。

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據《大河報》報道，最高人民檢察院10月16日公布案件辦理過程。據了解，趙某透過偽造機動車登記證書及行駛證，將租來的車輛拿去抵押借款，企圖藉此取得資金。然而，隨着還款期限到期，趙某無法按時償還借款，債主不斷上門辱罵、威脅，讓父親老趙忍無可忍，最後決定向公安機關舉報親生兒子。