內地逾九成老師拒當班主任　有家長秘密錄音及不滿懷孕

內地教師工作壓力持續升高，調查顯示，高達92%的在職班主任不願繼續任職。內媒報道指出，不只學生書包被塞錄音筆、連老師懷孕也遭投訴，家校缺乏互信是讓不少教師身心俱疲主因之一。 兩周收到近40封投訴 據《大河報》報道，從小學班主任調任接訴員的陳昱，原以為離開第一線教學後，工作壓力能有所減輕，沒想到每逢開學，反而更加緊張。今年9月前兩周，她就收到近40封由教育局轉來的投訴信，幾乎每天打開電子郵件，都能看到新的舉報。她任職的學校有近6,000名學生、90多個班級，過去一年收到四、五封投訴信，就已經讓校方覺得相當棘手。

其中，有學校安排學生輪流打掃廁所，原意是透過勞動教育培養孩子的責任感，卻遭家長直接舉報，質疑為什麼要讓年幼學生做髒活累活，甚至反問：「老師不能幹嗎？沒錢請保潔嗎？」另一名班主任因休產假由新老師接替，也引發家長擔憂孩子的學業受到影響，投訴信甚至質疑：「老師一定要生孩子嗎？能不能保證新老師不懷孕？」 學生幹部選舉失利招投訴 陳昱表示，許多事情在孩子眼中原本沒有問題，但家長得知後，可能產生焦慮，甚至認為自身或孩子受到不公平對待。除了頻繁投訴，家長與教師之間的信任關係也面臨考驗。

在一所九年一貫制學校擔任班主任多年的汪銘青觀察到，過去家長對班主任多半抱持信任與尊重，如今卻多了質疑。她曾在班級幹部公開選舉後，遭家長氣沖沖質問，追問自己的孩子為何落選，是否存在選舉不公。為了平息家長與學生的情緒，她花了一整個星期溝通處理。

上海一名小學班主任于詩詩則透露，曾有一段時間，一年級新生家長流行在孩子書包裡偷偷放置錄音筆，記錄班主任及科任老師與孩子的對話。她坦言，如今與學生、家長溝通時，老師都必須時刻繃緊神經，說話格外謹慎。 近6成津貼不到400元 除了家校衝突，工作量與待遇不成比例，也是班主任職務吸引力下降的重要原因。 北京師範大學一項涵蓋24萬名教師的調查顯示，班主任每周工作時間達65小時，約為一般教師的1.5倍；近6成班主任每月津貼不到400元人民幣（約467港元）。除了教學工作，班主任還得處理學生管理、家長溝通、行政事務及各類突發狀況，工作往往延伸至放學後甚至休息時間。