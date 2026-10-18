山東38歲愛妻網紅逝世　遺尿毒症妻及兩年幼子女

根據內媒報道，事發於16日上午6時許，任麗當時正在睡覺，突然聽見丈夫呼喚，轉身查看後發現孫翊洺已陷入昏迷，呼喊也沒有反應。醫護人員接獲通報後趕抵現場，發現孫翊洺已失去生命跡象，隨即將他送醫搶救，仍未能挽回性命，詳細死因尚未公布。

山東知名網紅「沂蒙三老闆」孫翊洺16日清晨在家中昏迷，送醫搶救後仍不治，享年38歲。他長年陪伴罹患尿毒症的妻子任麗接受治療，夫妻倆的生活點滴透過影片分享，消息傳出後引發粉絲關注。

曾向親友借款

孫翊洺來自山東臨沂費縣，早年從事二手車生意，與任麗結婚後育有一對子女。2020年，任麗被診斷出罹患尿毒症，此後長期面臨治療需求。為負擔妻子的醫療費用，孫翊洺動用家中積蓄，也曾向親友借款，夫妻倆共同面對疾病帶來的經濟壓力。

在經營社交平台期間，孫翊洺以「沂蒙三老闆」為名發布影片，內容包括家庭日常、夫妻相處及陪伴妻子治療的過程。相關影片累積超過6.5萬名粉絲追蹤，不少網友因為他長期照顧妻子的經歷，稱他是愛妻的好丈夫。