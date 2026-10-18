山東38歲愛妻網紅逝世　遺尿毒症妻及兩年幼子女

山東知名網紅「沂蒙三老闆」孫翊洺16日清晨在家中昏迷，送醫搶救後仍不治，享年38歲。他長年陪伴罹患尿毒症的妻子任麗接受治療，夫妻倆的生活點滴透過影片分享，消息傳出後引發粉絲關注。
根據內媒報道，事發於16日上午6時許，任麗當時正在睡覺，突然聽見丈夫呼喚，轉身查看後發現孫翊洺已陷入昏迷，呼喊也沒有反應。醫護人員接獲通報後趕抵現場，發現孫翊洺已失去生命跡象，隨即將他送醫搶救，仍未能挽回性命，詳細死因尚未公布。
曾向親友借款
孫翊洺來自山東臨沂費縣，早年從事二手車生意，與任麗結婚後育有一對子女。2020年，任麗被診斷出罹患尿毒症，此後長期面臨治療需求。為負擔妻子的醫療費用，孫翊洺動用家中積蓄，也曾向親友借款，夫妻倆共同面對疾病帶來的經濟壓力。
在經營社交平台期間，孫翊洺以「沂蒙三老闆」為名發布影片，內容包括家庭日常、夫妻相處及陪伴妻子治療的過程。相關影片累積超過6.5萬名粉絲追蹤，不少網友因為他長期照顧妻子的經歷，稱他是愛妻的好丈夫。
妻須接受洗腎治療
孫翊洺離世後，任麗仍須持續接受洗腎治療，家中另有兩名年幼子女需要照顧。由於家庭主要成員突然離世，後續生活與醫療費用如何安排，也成為外界關注的焦點。
消息曝光後，許多網友前往孫翊洺的社交帳號留言哀悼，並關心任麗與孩子的生活狀況。部分網友詢問是否有公開的援助或捐款管道，希望能提供經濟協助，目前相關資訊仍有待進一步確認。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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