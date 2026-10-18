上海徐浦大橋貨車失控越對面線　連撞四車釀1死2傷

上海徐浦大橋17日清晨發生嚴重連環車禍！一輛大型平板貨車行經橋面時，先與一輛白色私家車發生碰撞，隨後失控衝入對向車道，再與另外4輛車連環相撞，造成1人死亡、2人受傷，39歲肇事貨車司機已遭警方控制。
綜合內媒報道，上海警方「警民直通車－閔行」17日通報，當天上午6時許，徐浦大橋主橋面發生交通事故。接獲通報後，公安、消防及路政等多個部門迅速趕赴現場處理。
私家車疑變換車道肇禍
經初步調查，王姓男子（39歲）駕駛平板貨車，沿浦西往浦東方向行駛至橋面時，與一輛小客車發生碰撞，隨後駛入對向車道，又與另外4輛車發生碰撞，釀成嚴重事故。目前，警方已控制王男，事故調查及後續處理工作仍在進行中。
多段網傳影片及目擊者說法指出，事發時，一輛白色私家車疑似從貨車右後方變換車道，隨後與載有管狀貨物的大型紅色平板貨車發生碰撞。貨車瞬間失控，猛烈撞上大橋中央分隔設施，水泥隔離墩及中央石壆遭撞擊後飛彈，貨車接着衝破隔離帶，闖入對向車道，與正常行駛的4輛車連環相撞。
民眾拿鐵棒鑿子救人
事故現場畫面顯示，涉事白色私家車翻覆後側翻在路邊，另一輛紅色私家車則被貨車撞向橋邊，車身遭嚴重擠壓，駕駛座及副駕駛座附近明顯凹陷，車體幾乎完全變形。
目擊者表示，多名路過駕駛見狀後立即停車，並自發拿出鐵棒、鑿子等工具，合力撬開車門救人，隨後由趕抵現場的消防及救護人員接手處理。
上海警方表示，事故共造成1人死亡，另有2人受傷送醫，目前均無生命危險。至於貨車與白色私家車碰撞的詳細經過、事故責任歸屬，以及是否涉及其他因素，仍有待警方進一步調查釐清。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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