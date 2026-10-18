上海徐浦大橋貨車失控越對面線　連撞四車釀1死2傷

上海徐浦大橋17日清晨發生嚴重連環車禍！一輛大型平板貨車行經橋面時，先與一輛白色私家車發生碰撞，隨後失控衝入對向車道，再與另外4輛車連環相撞，造成1人死亡、2人受傷，39歲肇事貨車司機已遭警方控制。

綜合內媒報道，上海警方「警民直通車－閔行」17日通報，當天上午6時許，徐浦大橋主橋面發生交通事故。接獲通報後，公安、消防及路政等多個部門迅速趕赴現場處理。

私家車疑變換車道肇禍

經初步調查，王姓男子（39歲）駕駛平板貨車，沿浦西往浦東方向行駛至橋面時，與一輛小客車發生碰撞，隨後駛入對向車道，又與另外4輛車發生碰撞，釀成嚴重事故。目前，警方已控制王男，事故調查及後續處理工作仍在進行中。