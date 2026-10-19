水曱甴蛋撻｜佛山餐廳暗黑料理口感似薯片 3個賣28元

廣東佛山一間酒樓近日出現一款獵奇甜品，將俗稱「水曱甴」的龍蝨放在蛋撻上，引發網路熱造。水曱甴蛋撻每份3個，售價28元人民幣（約32.8港元），吸引廣州、香港等地人專程前往嘗鮮，甚至有意大利網紅到訪。

每天賣出約20份 中醫資料揭傳統用途

據《極目新聞》報道，店主潘先生表示，水曱甴蛋撻於10月初開賣，製作時須先替水曱甴去腥，再經油炸使其酥脆，最後放在焗好的蛋撻上，過程中要控制油溫，避免破壞翅膀、影響賣相。

潘先生形容，蛋撻帶有甜味，油炸龍蝨則略帶鹹味，搭配起來的口感就像在蛋撻上放上一片薯片。他表示，自己從小接觸廣東傳統食材，才想到將龍蝨與蛋撻結合，希望開發創新點心。目前平均每天約賣出20份，未來也計劃繼續出售並會推出其他新產品。