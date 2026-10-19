水曱甴蛋撻｜佛山餐廳暗黑料理口感似薯片 3個賣28元

廣東佛山一間酒樓近日出現一款獵奇甜品，將俗稱「水曱甴」的龍蝨放在蛋撻上，引發網路熱造。水曱甴蛋撻每份3個，售價28元人民幣（約32.8港元），吸引廣州、香港等地人專程前往嘗鮮，甚至有意大利網紅到訪。
每天賣出約20份 中醫資料揭傳統用途
據《極目新聞》報道，店主潘先生表示，水曱甴蛋撻於10月初開賣，製作時須先替水曱甴去腥，再經油炸使其酥脆，最後放在焗好的蛋撻上，過程中要控制油溫，避免破壞翅膀、影響賣相。
潘先生形容，蛋撻帶有甜味，油炸龍蝨則略帶鹹味，搭配起來的口感就像在蛋撻上放上一片薯片。他表示，自己從小接觸廣東傳統食材，才想到將龍蝨與蛋撻結合，希望開發創新點心。目前平均每天約賣出20份，未來也計劃繼續出售並會推出其他新產品。
廣州中醫藥大學第一附屬醫院資料指出，龍蝨又名水鱉蟲、水龜子等，是傳統中醫藥材之一。相關中醫資料記載，龍蝨味甘、微鹹，性平，傳統上用於滋補強壯、活血及改善小便頻數等症狀，廣東部分地區也有將其入菜、佐酒的習慣。
資料另指出，龍蝨乾燥體的蛋白質含量約佔57.13%，並含有脂肪酸及多種微量元素。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
訂閱 《am730》 電子報每周精選內容直送收件箱📧 掌握重要新聞資訊📈 財經投資🤖AI科技生活 🍽 美食玩樂 🛍 消費優惠 📰 城中熱話 提交代表本人同意接收am730所發出的推廣電郵，你可查閱本網站的私隱政策。