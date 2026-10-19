中國學生留學俄羅斯披旭日旗 道歉稱不會再犯

一名在俄羅斯莫斯科國立大學就讀的中國學生，近日在課堂身披日本軍國主義象徵的「旭日旗」、還被指「宣揚台獨」，相關圖片近日在網路瘋傳，引發關注。

被指宣揚台獨 與同學肢體衝突

《環球時報》引述知情人士指出，這名學生姓陳、來自江蘇省南京市，除多次在課堂展示旭日旗，還被指曾攜帶「台獨」旗幟、發表支持台獨言論，甚至與意見不同的中國同學發生肢體衝突。

這名陳姓學生在十一國慶日當天，在課堂上身披旭日旗，並於10月7日上課時攜帶「台獨」旗幟。至10月14日，他在亞非歷史課堂上攜帶日軍軍帽，並當眾披上旭日旗，其他中國留學生見狀不滿，要求他停止，但他不僅拒絕，還對同學動粗，並以日語辱罵對方。