中國學生留學俄羅斯披旭日旗 道歉稱不會再犯

一名在俄羅斯莫斯科國立大學就讀的中國學生，近日在課堂身披日本軍國主義象徵的「旭日旗」、還被指「宣揚台獨」，相關圖片近日在網路瘋傳，引發關注。
被指宣揚台獨 與同學肢體衝突
《環球時報》引述知情人士指出，這名學生姓陳、來自江蘇省南京市，除多次在課堂展示旭日旗，還被指曾攜帶「台獨」旗幟、發表支持台獨言論，甚至與意見不同的中國同學發生肢體衝突。
這名陳姓學生在十一國慶日當天，在課堂上身披旭日旗，並於10月7日上課時攜帶「台獨」旗幟。至10月14日，他在亞非歷史課堂上攜帶日軍軍帽，並當眾披上旭日旗，其他中國留學生見狀不滿，要求他停止，但他不僅拒絕，還對同學動粗，並以日語辱罵對方。
事發後他拍攝道歉影片，稱未來不會在課堂上做出類似舉動。他強調喜歡日本歷史文化，而旭日旗是俄羅斯人送給他的生日禮物，拒絕交出或自行銷毀旗幟。
事件曝光後，莫斯科大學中國學生學者聯誼會表示，校方高度重視此事，認為相關行為違反學校教學理念，將盡快調查並適時公布正式處理結果。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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