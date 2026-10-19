蔡康永傳刪除大陸經理人聯絡 本尊未回應

台灣知名主持人蔡康永近日因現身民進黨沈伯洋的選舉造勢活動引發熱議，微博近日傳出他已刪除大陸經理人的聯絡方式，被指有意淡出大陸市場，不過相關消息尚未獲得本人證實。
蔡康永近期的公開行程成為網路討論焦點。隨著話題發酵，部分娛樂博主更傳出，他在中國市場的工作出現變化，合作受到影響，但目前尚無確切資訊可以證實。
10月6日發文 搭「一切只是過程」文字
除了活動引發的討論，有網友在微博上發文，表示蔡康永已刪除大陸經理人的聯絡方式，並整理部分社群平台上的內容，因而引發外界對他未來演藝事業布局的猜測，另外，蔡康永在10月6日曾在社交平台分享一幅印有「2026」字樣的版畫作品，並搭上「一切只是過程」的文字，引起部分網友關注。由於這則貼文曝光的時間與近期傳聞受到討論的時機接近，也有人將兩者聯想在一起，但蔡康永並未說明文字背後的含意。
截至目前，蔡康永本人尚未公開回應刪除中國經理人聯絡方式的說法，也沒有證據證實他已決定退出大陸市場。相關傳聞是否屬實，以及未來演藝工作是否會有所調整，仍有待本人進一步說明。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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