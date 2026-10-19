中國歷史網紅老師袁騰飛移美2個月 抱怨急症室收費貴直斥「垃圾國家」

擅長「以古諷今」且口才出色的中國網紅歷史老師袁騰飛，8月移居美國。由於兩筆醫療支出超出預期，令他氣得他發文大罵美國是「垃圾國家」。
袁騰飛的歷史課程生動有趣，但他因言詞辛辣被指污衊毛澤東及烈士，於2017年遭網路平台「被消失」，相關影片全部下架，擁有1,300萬粉絲的微博帳號「袁騰飛老師」亦消失。直到今年8月26日，其友人突然稱他已抵達美國德州，9月初海外平台陸續流出他在美國的照片，顯示已移居到美國。
9月30日晚間，54歲的袁騰飛在YouTube「官宣」榮升父親，並上載抱著嬰兒的照片，幸福洋溢。但本月6日，他突然在朋友群組發文大吐苦水，說自己因「很小的毛病」在急症室躺了幾小時，卻被醫院留了一個晚上，帳單5千多美元（約3.9萬港元）、自費1千多，大罵美國是「垃圾國家」。他在留言向朋友說實在不行，考慮回國「自首」。
離開舒適區更絕望
同一天，他朋友群組發出另一篇文，更加激動，孩子的母親腳上長了大水泡，醫院帳單居然要13,500美元（約10.5萬港元）。袁騰飛忍不住抱怨，自己這把年紀離開舒適區，現實卻令他感到絕望，到美國後焦慮不減反增。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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