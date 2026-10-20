「蜘蛛俠綠魔飛行滑板」成真？內地網紅飛越長江

內地一名00後科技網紅「神奇阿宇」宋興宇近日憑藉自製「載人飛行滑板」成為網上熱話。他耗時2個多月打造出真實版《蜘蛛俠》電影「綠魔滑板」，日前上載影片自稱可以飛越長江、穿過恩施巴東縣城，但影片真確性成為討論焦點。

「神奇阿宇」宋興宇出生於湖北省恩施州巴東縣農村，14歲輟學後在父親的木材廠工作，整天與木屑為伍。直到朋友送贈一部舊的平板電腦，令他第一次接觸國外飛行測試節目，從此對天空著迷。

宋興宇受到電影《蜘蛛俠》「綠魔」的飛行滑板啟發，立志將科幻場景搬進現實。然而，他並非出身富裕家庭，也沒有專業實驗室或龐大研發團隊，而是靠自學機械、飛行控制系統與AI技術，一步步將飛行夢實現。