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出版：2026-Oct-20 10:40
更新：2026-Oct-20 10:40

「蜘蛛俠綠魔飛行滑板」成真？內地網紅飛越長江

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FLY

內地一名00後科技網紅「神奇阿宇」宋興宇近日憑藉自製「載人飛行滑板」成為網上熱話。他耗時2個多月打造出真實版《蜘蛛俠》電影「綠魔滑板」，日前上載影片自稱可以飛越長江、穿過恩施巴東縣城，但影片真確性成為討論焦點。

「神奇阿宇」宋興宇出生於湖北省恩施州巴東縣農村，14歲輟學後在父親的木材廠工作，整天與木屑為伍。直到朋友送贈一部舊的平板電腦，令他第一次接觸國外飛行測試節目，從此對天空著迷。

宋興宇受到電影《蜘蛛俠》「綠魔」的飛行滑板啟發，立志將科幻場景搬進現實。然而，他並非出身富裕家庭，也沒有專業實驗室或龐大研發團隊，而是靠自學機械、飛行控制系統與AI技術，一步步將飛行夢實現。

科技網紅「神奇阿宇」的影片中，其自製的飛行滑板可以穿越長江及橋樑（影片截圖） 滑板飛行時間約2分多鐘，距離超過300米（影片截圖） 科技網紅「神奇阿宇」自製的滑板，推力超過4名成年人的體重（影片截圖） 科技網紅「神奇阿宇」將蜘蛛俠電影中的綠魔滑板成實（影片截圖） 科技網紅「神奇阿宇」的影片中，其自製的飛行滑板可以穿越長江及橋樑（影片截圖） 科技網紅「神奇阿宇」的影片中，其自製的飛行滑板可以穿越長江及橋樑（影片截圖） 滑板飛行時間約2分多鐘，距離超過300米（影片截圖） 科技網紅「神奇阿宇」自製的滑板，推力超過4名成年人的體重（影片截圖） 科技網紅「神奇阿宇」近日爆紅（影片截圖）

推力超過4個成年人體重 AI監測飛行狀態

他在父親的木工棚加建成實驗室，擺滿電子儀表、測溫槍、電鑽和螺絲批，並將測試數據交給AI分析，經過2個多月反覆改良，終於問世。這套裝置搭載10組無刷動力系統，總推力超過4名成年人的體重，並透過AI監測飛行狀態。

報道指出，他的團隊月初進入完成場地勘查、設備調整與拍攝，當天飛行時間約2分多鐘，距離超過300米，從接待中心附近的空地起飛，降落在峽谷中的平台。影片曝光後在網上瘋傳，網友紛紛留言，「不是AI影片喔」、「御劍飛行照進現實」、「夢裡的場景實現了！」。不過亦有不少網民質疑影片造假，推測為AI製作影片。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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