「蜘蛛俠綠魔飛行滑板」成真？內地網紅飛越長江

內地一名00後科技網紅「神奇阿宇」宋興宇近日憑藉自製「載人飛行滑板」成為網上熱話。他耗時2個多月打造出真實版《蜘蛛俠》電影「綠魔滑板」，日前上載影片自稱可以飛越長江、穿過恩施巴東縣城，但影片真確性成為討論焦點。
「神奇阿宇」宋興宇出生於湖北省恩施州巴東縣農村，14歲輟學後在父親的木材廠工作，整天與木屑為伍。直到朋友送贈一部舊的平板電腦，令他第一次接觸國外飛行測試節目，從此對天空著迷。
宋興宇受到電影《蜘蛛俠》「綠魔」的飛行滑板啟發，立志將科幻場景搬進現實。然而，他並非出身富裕家庭，也沒有專業實驗室或龐大研發團隊，而是靠自學機械、飛行控制系統與AI技術，一步步將飛行夢實現。
推力超過4個成年人體重 AI監測飛行狀態
他在父親的木工棚加建成實驗室，擺滿電子儀表、測溫槍、電鑽和螺絲批，並將測試數據交給AI分析，經過2個多月反覆改良，終於問世。這套裝置搭載10組無刷動力系統，總推力超過4名成年人的體重，並透過AI監測飛行狀態。
報道指出，他的團隊月初進入完成場地勘查、設備調整與拍攝，當天飛行時間約2分多鐘，距離超過300米，從接待中心附近的空地起飛，降落在峽谷中的平台。影片曝光後在網上瘋傳，網友紛紛留言，「不是AI影片喔」、「御劍飛行照進現實」、「夢裡的場景實現了！」。不過亦有不少網民質疑影片造假，推測為AI製作影片。
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Tech blogger 神奇阿宇 from Hubei, China, built a working hoverboard. Electric, with 10 brushless motors pushing over 30kg of thrust each—enough to lift 4 people—and peak current hitting 2,000 amps. 2 STEPX Neo phones as the board's brain. One inside the board reads posture data in real time; the other on his wrist feeds AI voice prompts through his earbuds—"Weight's shifting left!" "Bend your right knee!" After 10+ days of brutal training and AI-assisted correction, he achieved man-machine sync.— Shanghai Daily (@shanghaidaily) October 18, 2026