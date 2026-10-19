豆包反駁「中國逾半AI算力造爽劇」輿論　指出說法不實

中國短劇「出海」龍頭企業中文在線早前表示，內地人工智能(AI)詞元(Token)有55%用於生成短劇和短片，引起「內地逾半算力在造爽劇」的輿論。字節跳動旗下AI豆包發文反駁相關算力數據不實，又指字節跳動只有約一成AI算力用作影片生成模型的訓練和推理。

豆包公關指算力數據「不靠譜」

豆包公關負責人劉星在微博發文，不點名指出某公司發布的算力數據「不靠譜」，透露字節跳動的總算力當中，只有約10%用於影片生成模型的訓練和推理，又在帖文附上中文在線的文件截圖，標示有關數據及以大字列明「不實」。不過，他未有說明字節跳動其餘約九成算力的用途。字節跳動是內地當前AI短劇產業鏈的重要參與者之一，其旗下的Seedance在AI影片生成市場佔據主導地位，有研究估算Seedance被用於業內80%至90%的AI短劇製作流程。