豆包反駁「中國逾半AI算力造爽劇」輿論　指出說法不實

中國短劇「出海」龍頭企業中文在線早前表示，內地人工智能(AI)詞元(Token)有55%用於生成短劇和短片，引起「內地逾半算力在造爽劇」的輿論。字節跳動旗下AI豆包發文反駁相關算力數據不實，又指字節跳動只有約一成AI算力用作影片生成模型的訓練和推理。
▼近月流行AI生成短劇▼
豆包公關指算力數據「不靠譜」
豆包公關負責人劉星在微博發文，不點名指出某公司發布的算力數據「不靠譜」，透露字節跳動的總算力當中，只有約10%用於影片生成模型的訓練和推理，又在帖文附上中文在線的文件截圖，標示有關數據及以大字列明「不實」。不過，他未有說明字節跳動其餘約九成算力的用途。字節跳動是內地當前AI短劇產業鏈的重要參與者之一，其旗下的Seedance在AI影片生成市場佔據主導地位，有研究估算Seedance被用於業內80%至90%的AI短劇製作流程。
事緣中文在線今年6月發布的《投資者關係活動紀錄表》，提到內地的AI Token消耗當中，55%用於生成短劇或短片、24%用作電子商貿與營銷相關用途，例如直播帶貨、廣告營銷等，至於軟件開發領域就只佔15%。報告形容，AI短劇與影片生成的Token消耗量已達軟件開發的兩倍，「成為整個Token經濟學中絕對的第一大核心消耗場景。」這組數據上周被內地自媒體再次「炒熱」，「中國一半算力在造爽劇」隨即登上微博熱門搜尋，有輿論批評內地AI算力「不務正業」。
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