AI「小海」賣慘成帶貨陷阱 低成本大量製作專呃中老年女性

內地短影音平台近期出現大量名為「小海」的AI生成網紅，透過哭訴單親、家境貧困等悲慘身世，吸引不少中年或老年女性落單。有79歲老婦信以為真，獨自搭火車前往外地「尋親」，直到上車才知道對方是AI。 據《縱覽新聞》報道，今年5月，新疆烏魯木齊鐵路公安乘警巡視車廂時，發現一名79歲老人獨自搭車遠行，神情焦急。經詢問後才得知，老人不識字，也說不清楚具體目的地，只知道要前往山西運城「探親戚」，探望一名天天在手機裡喊她「姨媽」的苦命孩子。在乘警好言相勸下，老人最終落車，搭乘家人事先購買的回程車票回家。

79歲老婦「尋親」 怎樣的影片，讓一名不識字的七旬老人如此深信不疑？《縱覽新聞》在短影音平台搜尋後發現，老人相信的對象，正是近期大量出現的「數字人小海」。這些透過AI生成的十幾歲男孩，幾乎都使用相似的苦情劇本，以懂事、貧困、孝順等形象吸引網友關注。 其中一段影片裡，「小海」眼含淚水，展示手中的饅頭，對著鏡頭喊道：「姨姨媽媽，我是小海，同學們都去吃飯了，我躲在教室裡面吃饅頭。」他還說，自己買了一個肉包，要留給愛他的「姨姨媽媽們」，藉此營造形象。

影片下方，不少中老年網友留下真情流露的文字與語音留言，甚至有人將虛構情節當成真實遭遇。然而，這些內容的目的不只是博取關注。當「小海」累積一定人氣後，便搖身一變成為帶貨主播，開始推薦阿膠等商品，將網友的同情心轉化為購買力。

「AI苦情男孩」或涉及欺詐 調查發現，製作這類影片的門檻相當低。只要花幾元人民幣，就能買到整套AI數位人生成教學，各種行銷話術模板也隨處可見。操作者只需更換人物臉孔、聲音及文字，就能大量製作內容相似的影片，快速建立多個帳號。 北京航空航天大學法學院副教授趙精武指出，透過AI製作網紅賣慘帶貨，與真人帶貨在法律上並無本質差異。如果直播主虛構故事、博取同情並推銷商品，就可能涉嫌構成欺詐。 趙精武也強調，即使影片標註「AI生成」，也不能因此認定受騙的老年人應自行承擔責任。這類標示僅代表影片使用AI工具製作，並不代表內容沒有誤導性。如果直播主刻意針對老年人情感需求，利用虛構身世博取同情，仍可能涉及惡意誤導。