中國「地鐵城市」世界第一遠超其他國家 江蘇省走在最前

城市軌道交通＝地鐵？ 先說一個概念問題。大家留意交通方面的新聞，或許會見過「城市軌道交通」一詞，它等同地鐵嗎？答案是否定的，因為城市軌道交通除了地鐵系統外，還包括輕軌系統、懸掛式單軌系統、有軌電車系統，以及磁浮鐵路系統、市域快速軌道（城際鐵路）等等。 但在現實環境中，不少城市的「地鐵公司」還同時運營着地鐵以外其他軌道交通系統，例如磁浮路線，市域鐵路等；有運營地鐵的公司不以「地鐵」為名，香港「港鐵」和台灣「捷運」是例子，再加上各方之定義不盡相同，就如地鐵是否一定是「地下鐵路」，這都讓地鐵和城市軌道的概念「說不清」。

「三線城市」也有地鐵？ 此前媒體報道顯示，這43個城市包括北京、上海、天津、重慶4大直轄市；廣東深圳、浙江寧波、山東青島、遼寧大連等經濟發達城市，以及大部分省會或首府城市。沒地鐵的省會或首府城市僅4個：西藏拉薩、青海西寧、寧夏銀川和海南海口。「大西北」新疆有嗎？新疆首府烏魯木齊是一座400多萬人口的現代化城市，2018年便有地鐵了。 極個別非省會或首府，且經濟實力不算特別強的地級市亦建有地鐵，例子是河南的洛陽。洛陽曾為十三朝古都，可是政治和經濟地位今非昔比，如今只被認是「三線城市」。

廣東4城市開通地鐵 有媒體稱排在第二位的是廣東，有廣州、深圳、佛山和東莞4座城市開通地鐵，惟台灣的台北、新北、桃園、台中和高雄都有「捷運」，若以城市數量計算，比廣東更多。 另外，目前全球約60個國家200多個城市擁有地鐵系統，所以無論中國如何定義「地鐵城市」，都穩坐全球第一。 排名緊隨中國之後的是哪些國家？最早建設地鐵的英國？綜合國力最強的美國？答案或者出乎大家意料：是印度。該國在2026年初約20多個「地鐵城市」（不同統計標準有不同結果），美國同期約有15個左右，日本13個，而英國嚴格來說只有3個。

發改委提高「准入門檻」 中國「地鐵城市」數量2020年代再沒大幅增長，主要原因是建設和運營相關系統耗資巨大，會對沒足夠實力的城市構成沉重財政負擔，所以國家設定了「准入門檻」，包括要建地鐵的城市一般公共預算收入要300億元（人民幣，下同）以上；GDP在3,000億元以上，市區常住人口在300萬人以上等等。 因應整體環境變化，國家發改委隨後更明確「十四五」規劃期間，不審批新「地鐵城市」。「十四五」晉身「地鐵城市」行列的，都是「十三五」時期已獲得審批，包括前面提到的洛陽。