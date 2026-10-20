浙江漢坐監7年 出獄後戶口48萬存款僅餘6.43元

浙江省瑞安市一名張姓男子服刑7年、刑滿出獄後，登入支付寶、微信及銀行帳戶查帳，發現合計超過50萬元人民幣不翼而飛，相關轉帳大多發生在被羈押及服刑期間，目前瑞安警方已正式立案調查。

2018年涉詐騙被捕

根據《紅星新聞》10月17日報道，張男2018年時年僅26歲，在浙江瑞安與堂姊夫一起從事網貸業務。同年12月24日，張男等人因涉嫌詐騙罪遭警方逮捕，4天後被山西省晉中市公安局太谷分局刑事拘留。當時太谷警方曾發布消息，稱成功破獲一個網路「校園貸」詐騙團夥。