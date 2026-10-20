浙江漢坐監7年 出獄後戶口48萬存款僅餘6.43元

浙江省瑞安市一名張姓男子服刑7年、刑滿出獄後，登入支付寶、微信及銀行帳戶查帳，發現合計超過50萬元人民幣不翼而飛，相關轉帳大多發生在被羈押及服刑期間，目前瑞安警方已正式立案調查。
2018年涉詐騙被捕
根據《紅星新聞》10月17日報道，張男2018年時年僅26歲，在浙江瑞安與堂姊夫一起從事網貸業務。同年12月24日，張男等人因涉嫌詐騙罪遭警方逮捕，4天後被山西省晉中市公安局太谷分局刑事拘留。當時太谷警方曾發布消息，稱成功破獲一個網路「校園貸」詐騙團夥。
經過一審、二審審理，張男因犯詐騙罪被判處有期徒刑7年，其堂姊夫則因被認定為主犯，遭判刑16年。
2025年12月23日，張男刑滿獲釋。他購買新手機、補辦手機卡後登入支付寶，才發現帳戶資金出現問題。張男表示，入獄前餘利寶理財帳戶有47萬元人民幣本金，每天收益30多元人民幣，累積收益超過9000元人民幣，總額接近48萬元人民幣，如今只剩6.43元人民幣。
張男查閱轉帳紀錄及銀行交易紀錄後發現，餘利寶中47萬多元人民幣被轉入銀行帳戶，再流向多名個人支付寶帳戶、信貸還款及平台消費等。此外，微信帳戶內1.9萬多元人民幣也被轉至一個與郭姓警官手機號碼綁定的微信帳戶。
1.9萬人民幣流向警官微信
張男8月31日向瑞安市公安局莘塍派出所報案，指控微信、支付寶及銀行帳戶內超過50萬元人民幣資金遭竊，相關轉帳大多發生在自己遭羈押及服刑期間，當時手機仍被扣押，自己對資金異動毫不知情。瑞安警方已於9月29日正式出具立案告知書，對案件展開調查。
張男另稱，支付寶綁定手機號碼曾遭更換，新的號碼並非本人所有。記者撥打該號碼，查詢顯示歸屬地為雲南臨滄，目前已成空號。
針對部分微信資金流向與郭姓警官手機號碼綁定的帳戶一事，記者10月17日聯絡郭警官詢問。對方表示，個人回應須經組織允許，具體情況需到單位了解。
張男強調，除表姐曾代為轉出1.5萬多元人民幣外，其餘異常資金操作均非自己所為，希望警方盡快查明資金流向及帳戶異動原因，還原事件真相。
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