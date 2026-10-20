法國示威｜中國昨發旅遊警示　多間旅行社改行程避騷亂

法國多座城市爆發大規模示威，出現警民衝突、車輛遭焚燒及商店被打砸搶等情況。中國外交部及駐法國大使館再次提醒赴法的中國公民提高風險意識，密切關注當地情勢，避免前往遊行示威區域，多間旅行社也已調整歐洲旅遊路線，減少風險。

法國首都巴黎及里昂、馬賽、里爾、土魯斯等數十座城市由10月17日起爆發全國性抗議活動，民眾不滿生活成本高漲、公共服務質素下降，部分和平示威演變為暴力騷亂。

呼籲中國公民避免前往遊行示威區域

據《人民日報》報道，法國此次示威波及巴黎、馬賽、里昂等大中城市，部分地區交通受到干擾，治安情勢引發關注。外交部及駐法國大使館在10月19日也再次提醒赴法的中國公民提高風險意識，密切關注當地情勢，避免前往遊行示威區域；如遇緊急情況，應及時報警並聯繫駐法國大使館尋求協助。