法國示威｜中國昨發旅遊警示　多間旅行社改行程避騷亂

法國多座城市爆發大規模示威，出現警民衝突、車輛遭焚燒及商店被打砸搶等情況。中國外交部及駐法國大使館再次提醒赴法的中國公民提高風險意識，密切關注當地情勢，避免前往遊行示威區域，多間旅行社也已調整歐洲旅遊路線，減少風險。
法國首都巴黎及里昂、馬賽、里爾、土魯斯等數十座城市由10月17日起爆發全國性抗議活動，民眾不滿生活成本高漲、公共服務質素下降，部分和平示威演變為暴力騷亂。
呼籲中國公民避免前往遊行示威區域
據《人民日報》報道，法國此次示威波及巴黎、馬賽、里昂等大中城市，部分地區交通受到干擾，治安情勢引發關注。外交部及駐法國大使館在10月19日也再次提醒赴法的中國公民提高風險意識，密切關注當地情勢，避免前往遊行示威區域；如遇緊急情況，應及時報警並聯繫駐法國大使館尋求協助。
在法國巴黎工作的中國公民方琳（化名）在10月19日接受《南方都市報》採訪表示，稱10月17日巴黎市區部分交通中斷，巴士全天停運，在市區開車也能感受到秩序較為混亂。焚燒車輛、商店被打砸及搶劫的情況，她表示，市中心部分商店購物受到影響，不過目前市區秩序正逐步恢復。
法國局勢也牽動中國出境旅遊市場。據《上游新聞》報道，多間旅行社表示，將持續評估目的地安全風險，並依據當地情況動態調整歐洲團行程。
西安一間旅行社工作人員指出，對於尚未出發的歐洲多國團，將重新規劃路線，縮減或取消在法國騷亂熱點市區的停留安排，部分行程則直接調整，避開高風險區域。至於已經在歐洲的旅行團，旅行社要求領隊及當地導遊即時追蹤安全預警，嚴禁旅客單獨前往示威集會及衝突街區，並要求全團保持集中行動，同時與當地接待方、酒店及車隊保持聯繫，確保旅客安全。
重慶一間國際旅行社工作人員則表示，目前赴歐旅遊仍正常進行，但公司會即時監測境外安全情勢，盡可能避開危險區域，保障旅客在海外的遊覽安全。
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