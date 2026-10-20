35歲女子打乞嚏斷肋骨 日飲2杯咖啡致骨質疏鬆

浙江一名年約35歲女子，日前因打乞嚏導致肋骨骨折。調查發現，她平時每天喝2杯以上咖啡，且過度防曬、極少戶外活動。醫生相信事件與骨質疏鬆有關，提醒大眾別忽略年輕族群的骨骼健康。
疑鈣質維他命D不足
據《九派新聞》報道，該名浙江女子平時每天喝至少2杯咖啡，加上長期缺乏戶外活動，幾乎沒有曬太陽的習慣，因打乞嚏造成肋骨骨折。醫生表示案例看似極端，卻反映骨質疏鬆問題，可能因長期大量攝取咖啡影響鈣質平衡，加上缺乏運動及維他命D，令骨質密度可能逐漸下降，增加骨折風險。
另一宗案例則發生在江蘇。據《都市現場》報道，王先生10月18日擁抱妻子時，原本只是想抱緊一些，沒想到妻子突然疼痛難忍，當場蹲在地上無法起身。送院檢查後，胸部電腦斷層顯示，妻子竟有5條肋骨骨折、1條肋骨骨裂。
醫生︰不必完全戒飲咖啡
王先生接受《經視直播》訪問時表示，自己當時以正常力道擁抱，完全沒想到會令妻子受傷，事後相當內疚。他透露，妻子體重只有約45至50公斤（約99至110磅），平時有減肥習慣，晚上經常不吃飯，每天至少喝1杯咖啡。由於夫妻經營生意，從家中駕車到店鋪只需2、3分鐘。妻子平時習慣把自己包得密不透風，幾乎不曬太陽。醫生診斷認為，妻子的骨折主要與骨質疏鬆有關。經過意外後，王先生妻子目前以休養為主，開始曬太陽及補充鈣質。
醫生提醒，維持骨骼健康不能只靠補鈣，還應適度進行戶外活動、負重運動，並透過牛奶、乳製品及其他富含鈣質的食物補充營養。醫生呼籲一般人不必完全戒飲咖啡，但應避免過量，並維持均衡飲食。若出現輕微碰撞就骨折、身高明顯變矮或持續背痛等情況，應求醫評估骨質密度，及早找出原因。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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