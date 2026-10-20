35歲女子打乞嚏斷肋骨 日飲2杯咖啡致骨質疏鬆（示意圖，非涉事圖片）

浙江一名年約35歲女子，日前因打乞嚏導致肋骨骨折。調查發現，她平時每天喝2杯以上咖啡，且過度防曬、極少戶外活動。醫生相信事件與骨質疏鬆有關，提醒大眾別忽略年輕族群的骨骼健康。

疑鈣質維他命D不足

據《九派新聞》報道，該名浙江女子平時每天喝至少2杯咖啡，加上長期缺乏戶外活動，幾乎沒有曬太陽的習慣，因打乞嚏造成肋骨骨折。醫生表示案例看似極端，卻反映骨質疏鬆問題，可能因長期大量攝取咖啡影響鈣質平衡，加上缺乏運動及維他命D，令骨質密度可能逐漸下降，增加骨折風險。