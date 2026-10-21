美國軍艦現身南海仙賓礁　解放軍跟蹤監視批侵犯主權

據「南海艦隊」微信公眾號20日發布的消息，南部戰區表示，中國對南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，解放軍已依法依規對美艦進行跟蹤監視。南部戰區並強調，部隊將時刻保持高度戒備，捍衛國家主權與安全，維護地區和平穩定。

解放軍南部戰區海軍指控，美國海軍「查爾斯頓號」（USS Charleston）濱海戰鬥艦20日凌晨未經中國政府允許，進入南沙群島仙賓礁附近海域，中方隨即派出兵力跟蹤監視，並批評美方行動侵犯主權權益、威脅海上安全，要求美方立即停止相關活動。

據悉，「查爾斯頓號」是美國海軍獨立級濱海戰鬥艦，舷號LCS-18，以美國南卡羅來納州查爾斯頓市命名。該艦2016年開工、2017年下水，2019年正式服役，目前以加州聖地牙哥為母港，主打高速航行與近岸作戰能力。今年7月曾經馬六甲海峽返回南海，並由美軍「蒂皮卡諾號」油料補給艦提供補給，此前參與過斯里蘭卡、日本海上自衛隊等國的聯合演習，長期在印太地區活動。

涉中菲海上爭議

至於仙賓礁（Sabina Shoal），位於南沙群島海域，也是中菲海上爭議的敏感區域。去年10月，雙方船隻曾在附近海域發生碰撞，互相指責對方應負責任；同年12月，中國海警與菲律賓方面也因漁船及水砲事件隔空交鋒。

今年9月18日，菲律賓海岸防衛隊再度指控，中國海警船撞擊執行補給任務的菲律賓政府船隻。中國海警局發言人姜略則表示，中方當天是在仙賓礁附近海域依法開展維權執法行動。

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