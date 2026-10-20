台灣茶飲店驚現「鼻涕蟲」　食客半夜到急症室抽血檢查　店方道歉

台灣茶飲店出現食安風波。有食客光顧「八曜和茶」，發現杯底有一隻蛞蝓(俗稱鼻涕蟲)。店方致歉，而涉事的台中東海門市即日起暫停營業。
事主周日(10月18日)在Threads發文，指當晚在八曜和茶買了一杯「蜂凝菌乳茶」，喝完後洗杯時發現杯底有一顆東西，他起初以為是梅子。但拿起來發現觸感滑滑的，而且在蠕動。他當晚到醫院急症室抽血檢查，結果無大礙，會再觀察有無異狀。
涉事的八曜和茶發聲明向顧客致歉。店方指接獲通知後，品牌執行長、總部一線主管及門市店經理凌晨第一時間前往醫院，陪同顧客檢查，店方會持續關心顧客的身體狀況，協助後續追蹤。涉事的台中東海門市即日起暫停營業，已安排專業清潔消毒工作。相關疑慮未消除前，不會恢復營業。
此外，八曜和茶已主動向臺中市衛生主管機關通報，針對相關原物料、存放環境、設備及飲品製作流程進行查核，保管相關資料並翻查閉路電視片段，釐清本次事件的發生原因及蛞蝓可能進入飲品的環節，並配合衛生主管機關的調查及採樣安排。
全體門市全面檢查
總部將同步要求全體門市依最嚴格的衛生標準，全面檢查環境、設備、原物料保存、工作流程及防治措施，加強飲品製作與封杯前的檢查，加強員工教育訓練，並由總部追蹤確認執行情況。
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