台灣茶飲店驚現「鼻涕蟲」　食客半夜到急症室抽血檢查　店方道歉

有食客光顧「八曜和茶」，發現杯底有一隻蛞蝓(Threads)

台灣茶飲店出現食安風波。有食客光顧「八曜和茶」，發現杯底有一隻蛞蝓(俗稱鼻涕蟲)。店方致歉，而涉事的台中東海門市即日起暫停營業。

事主周日(10月18日)在Threads發文，指當晚在八曜和茶買了一杯「蜂凝菌乳茶」，喝完後洗杯時發現杯底有一顆東西，他起初以為是梅子。但拿起來發現觸感滑滑的，而且在蠕動。他當晚到醫院急症室抽血檢查，結果無大礙，會再觀察有無異狀。