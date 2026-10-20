曱甴粉增肌成內地健身熱潮？價錢遠低於蛋白粉

乳清蛋白粉價格持續走高，內地有健身網紅提議以蛋白質含量高達70%至80%的曱甴粉（蟑螂粉）取代，認為曱甴粉價格不到乳清蛋白粉的十分之一。有醫生提醒，蟑螂粉蛋白質組成不均衡難以「平替」，若產品缺乏生產檢驗報告，恐暗藏食物安全風險。
醫生指有食安風險
據《央廣網》報道，近期有不少博主評測曱甴粉，產品呈深棕色，原料主要為美洲大蠊，在各大網購平台可找到，每斤（500克）售價不到人民幣20元。部分人以「中藥材」名義販售，並宣稱產品蛋白質含量高，是乳清蛋白粉的平價替代品。
然而，記者調查發現，部分蟑螂粉外包裝沒有標示生產廠商，也缺乏品質合格證明；有些產品甚至標榜使用「野生蟑螂」，卻沒有相關檢測報告，產品來源與衛生安全令人擔憂。
市面上的乳清蛋白粉及其他蛋白粉產品，通常須依相關食品標準規範生產，對原料、衛生及蛋白質含量等均有要求。曱甴粉則缺乏相應的食品安全標準作為依據，不能只憑店主提供的蛋白質數字，就認定它適合食用。
四川大學華西醫院臨床營養科主任營養師饒志勇指出，曱甴粉不屬於常規食品來源，即使原料符合衛生條件，其蛋白質組成仍不均衡，尤其色胺酸含量很低，亮氨酸含量也偏低。
營養效果未必與乳清蛋白粉相同
亮氨酸是肌肉合成的重要胺基酸，因此曱甴粉即使標榜高蛋白，也不代表能達到乳清蛋白粉的營養效果。饒志勇強調，曱甴是否能作為新資源食品，須依規定提出申報；若產品以中藥材名義販售，並不代表可以直接當作食品食用，消費者自行食用可能面臨風險。
此外，若原料真的來自野外，曱甴粉也可能含有病原微生物，未經適當處理及檢驗便製成粉末，更可能衍生衛生問題。
饒志勇建議，若有補充蛋白質的需求，應優先透過均衡飲食攝取，不要盲目或過量食用蛋白粉，更不應將缺乏食品安全依據的曱甴粉，當成健身增肌的低價捷徑。
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