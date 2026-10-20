曱甴粉增肌成內地健身熱潮？價錢遠低於蛋白粉

乳清蛋白粉價格持續走高，內地有健身網紅提議以蛋白質含量高達70%至80%的曱甴粉（蟑螂粉）取代，認為曱甴粉價格不到乳清蛋白粉的十分之一。有醫生提醒，蟑螂粉蛋白質組成不均衡難以「平替」，若產品缺乏生產檢驗報告，恐暗藏食物安全風險。

醫生指有食安風險

據《央廣網》報道，近期有不少博主評測曱甴粉，產品呈深棕色，原料主要為美洲大蠊，在各大網購平台可找到，每斤（500克）售價不到人民幣20元。部分人以「中藥材」名義販售，並宣稱產品蛋白質含量高，是乳清蛋白粉的平價替代品。