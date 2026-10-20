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中國
出版：2026-Oct-20 18:28
更新：2026-Oct-20 18:28

莫斯科大學中國留學生披旭日旗上堂　據報被遣返擬開除學籍

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陳姓中國學生在俄羅斯留學，涉嫌在課堂身披日本軍旗。(資料圖片)

陳姓中國學生在俄羅斯留學，涉嫌在課堂身披日本軍旗。(資料圖片)

一名在俄羅斯莫斯科大學就讀的南京留學生披上日本旭日旗上課，引起內地輿論強烈不滿，涉事學生事後拍片道歉。據內媒報道，校方周一（19日）召開座談會，證實涉事學生已被遣返回國，並表示將盡快正式公布開除學籍的決定。

《環球時報》引述知情人士指出，涉事學生姓陳、來自江蘇省南京市。在十一國慶日當天，在課堂上身披旭日旗，除多次在課堂展示旭日旗，還被指曾攜帶「台獨」旗幟、發表支持台獨言論，甚至與意見不同的中國同學發生肢體衝突。

中國留學生帶頭起草請願書。(環球時報) 中國留學生帶頭起草請願書。(環球時報) 校方召開座談會。(環球時報)

中國留學生帶頭起草請願書，要求校方展開調查，並嚴肅懲處涉事者。校方透露，10月16日接獲通報當日，已啟動相關程序，對涉事學生作遣返處理。據報該名學生目前已返回中國。校方表示，將盡快正式公布開除涉事學生學籍的處分決定，並會透過校網及官方社交媒體，公開事件的調查經過，以及校方立場。

涉事學生在事發後拍攝道歉影片，稱未來不會在課堂上做出類似舉動。他強調喜歡日本歷史文化，而旭日旗是俄羅斯人送給他的生日禮物，拒絕交出或自行銷毀旗幟。

《解放軍報》旗下「鈞正平」形容事件令人震驚及憤慨，強調是對人類良知的公然冒犯。《環球時報》亦發表評論，表明學術展示絕不等於歷史無底線，他的行為已突破底線。

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