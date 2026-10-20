莫斯科大學中國留學生披旭日旗上堂　據報被遣返擬開除學籍

一名在俄羅斯莫斯科大學就讀的南京留學生披上日本旭日旗上課，引起內地輿論強烈不滿，涉事學生事後拍片道歉。據內媒報道，校方周一（19日）召開座談會，證實涉事學生已被遣返回國，並表示將盡快正式公布開除學籍的決定。

《環球時報》引述知情人士指出，涉事學生姓陳、來自江蘇省南京市。在十一國慶日當天，在課堂上身披旭日旗，除多次在課堂展示旭日旗，還被指曾攜帶「台獨」旗幟、發表支持台獨言論，甚至與意見不同的中國同學發生肢體衝突。