甘肅27歲網紅真菌感染身亡　生前長期救助流浪貓狗

甘肅省白銀市傳出憾事！27歲愛心網紅秦思雨長期救助流浪貓狗，曾因救援受傷流浪狗的暖心影片吸引百萬人次觀看，沒想到她卻因罹患罕見真菌感染，引發繼發性噬血細胞症候群，經深切治療部（ICU）搶救22天後，仍於10月18日不幸離世，消息令不少網友悲痛不已。

綜合內媒報道，秦思雨的丈夫白先生20日受訪時表示，妻子漂亮、溫柔、懂事又有愛心，在他眼中幾乎沒有任何缺點。妻子離世後，他至今仍難以接受，每次翻看兩人過去的照片，都忍不住淚流滿面，久久無法平復心情。他坦言，兩人過去相處的每一天都很幸福，甚至至今仍會幻想回到家中，繼續照顧妻子、陪伴在她身旁。