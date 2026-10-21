甘肅27歲網紅真菌感染身亡　生前長期救助流浪貓狗

甘肅省白銀市傳出憾事！27歲愛心網紅秦思雨長期救助流浪貓狗，曾因救援受傷流浪狗的暖心影片吸引百萬人次觀看，沒想到她卻因罹患罕見真菌感染，引發繼發性噬血細胞症候群，經深切治療部（ICU）搶救22天後，仍於10月18日不幸離世，消息令不少網友悲痛不已。
綜合內媒報道，秦思雨的丈夫白先生20日受訪時表示，妻子漂亮、溫柔、懂事又有愛心，在他眼中幾乎沒有任何缺點。妻子離世後，他至今仍難以接受，每次翻看兩人過去的照片，都忍不住淚流滿面，久久無法平復心情。他坦言，兩人過去相處的每一天都很幸福，甚至至今仍會幻想回到家中，繼續照顧妻子、陪伴在她身旁。
救援影片獲百萬次觀看
白先生透露，秦思雨平時熱心救助流浪動物，早前收養一隻流浪貓，去年10月又在一棟破舊樓房內發現受傷的流浪狗，隨即將牠帶回照料，細心照顧直到康復，並取名為「小幸運」。相關救援影片發布後，獲得百萬次觀看，感動不少網友，也讓她在短影音平台累積超過1萬名粉絲。
此外，夫妻倆開車返鄉途中，也曾在國道上撿到一隻小狗，最後同樣帶回家收養。白先生形容，妻子經常隨身攜帶幾包貓糧、狗糧，只要遇到流浪貓狗，就會停下來餵食，希望盡可能幫助牠們。
感染東方伊蒙菌
然而，這名總是將溫暖帶給流浪動物的年輕女子，卻因罕見疾病失去生命。白先生公布的醫院診斷資料顯示，秦思雨確診播散性東方伊蒙菌感染，並繼發噬血細胞症候群，病情危急，最終仍回天乏術。
公開資料顯示，東方伊蒙菌屬於伊蒙菌屬，是一種罕見真菌，常見於黃鼠、沙鼠及豪豬等囓齒類動物。相關感染在人類身上極為罕見，目前全球僅有百餘例病例報告，南非相對較常見，中國則屬罕見病例地區。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
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