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出版：2026-Oct-21 16:43
更新：2026-Oct-21 16:43

CHIIKAWA夥ANA周邊開賣前掀爭議　台代購公開官方拒境外網購回應犯眾怒

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ANA聯乘CHIIKAWA的塗裝客機。(ANA Instagram圖片)

ANA聯乘CHIIKAWA的塗裝客機。(ANA Instagram圖片)

日本航空公司全日空(ANA)與動漫CHIIKAWA合作，推出特色塗裝客機和穿上ANA制服的不同角色公仔、紀念品，不少日本以至香港、台灣的擁躉都期待開售。不過，周邊商品未正式開售已爆出一陣風波，有台灣代購主動向ANA查詢能否用日本集運倉收貨，並公開官方「不接受海外訂購」的回覆，隨即引起台灣以致其他地區的CHIIKAWA擁躉震怒，批評她自私的行為把過往的「灰色地帶」曝光，將連累大批海外異家，甚至質疑意圖藉此壟斷貨源。

ANA聯乘CHIIKAWA的塗裝客機。(ANA Instagram圖片) ANA聯乘CHIIKAWA的塗裝客機。(ANA Instagram圖片) ANA聯乘CHIIKAWA的一系列周邊商品。(ANA Instagram圖片) ANA聯乘CHIIKAWA的一系列周邊商品。(ANA Instagram圖片) ANA網站列明不接受海外訂單。(ANA網站截圖)

公開回應被指促官方正視

ANA為慶祝CHIIKAWA的特色塗裝客機日前啟航，推出首款合作紀念品，包括身穿ANA制服的3款毛公仔、8款吊飾，以及鎖匙扣、貼紙等商品，周五起在全日空官方網上商店、日本指定機場禮品店或門市，以及CHIIKAWA專門店等開售。大批未能親身到日本購買的海外擁躉，都計劃透過日本國內的集運公司訂購，即從ANA官方網站落單後，以「集運倉」作收貨地址，然後將商品轉運回台灣或其他地方，這是一般散客相當常見的購物方式。

然而，社交平台近日傳出有一名專營代購的台灣人，主動去信ANA查詢能否用集運倉收貨，官方回覆明確指出其平台不接受集運倉和海外地址，並表明若發現將會取消訂單甚至封鎖帳號。她在社交平台公開向ANA查詢的過程和官方回覆，此舉隨即引起台灣網民震怒和質疑，批評對方的查詢等同主動提醒官方封殺一般海外擁躉的購入途徑，而公開回覆更是迫使官方正視過往「隻眼開隻眼閉」的態度，影響台灣甚至香港、南韓、馬來西亞等擁躉。隨後亦有網民發現，涉事代購在日本聘有「買手」和交收團隊，換言之官方收緊購買要求不會影響其代購業務，甚至有達致壟斷貨源目的之嫌。

列明網購平台只限日本顧客

翻查ANA官方網站，CHIIKAWA商品頁面已清楚列明ANA官方網購平台服務對象只限居於日本國內的顧客，並不提供海外寄送服務，亦不會發貨至日本國內的海外集運倉或代購、代辦機構地址，一經發現或直接取消訂單。另外，近日社交平台有消息指出，部分ANA境外用戶的帳號疑遭封禁，包括只是用ANA信用卡買國內線機票、日本遊戲虛擬道具，但填寫了集運地址的用戶，惟暫時無法證實是否與今次代購查詢事件有直接關係。

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