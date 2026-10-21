中國專題｜新央企「國家數據集團」成立 肩負重任究竟做啲乜？

國家數據集團有限公司成立大會20日在河北雄安新區舉行。中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥出席並為公司成立揭牌。集團猶如數據領域的「國家隊」，收集整合大數據供不同領域及企業使用，把原始的資料(數據)，變成可用的產品及服務，令人們日常生活更加便利、企業生產更高效。丁薛祥指，國家數據集團對於充分把握人工智能發展先機、加快建設數字中國、構築國家競爭新優勢具有重要意義。 打造世界一流數據科技企業 丁薛祥並稱，國家數據集團要切實做好公司組建運營工作，努力打造世界一流數據科技企業；亦要增強使命擔當，統籌發展和安全，深化數據要素服務，加快數據基礎設施建設，加強關鍵核心技術攻關，著力在數據領域發揮戰略性、引領性、支撐性作用。

國家數據集團位列「央企名錄」第28位 新華社稱，近年來國務院國資委聚焦戰略安全、產業引領、國計民生及公共服務等領域，新組成一批中央企業，推動國有資本向關聯國安全、國民經濟命脈的重要產業和關鍵領域集中；而國家數據集團成立後，中央企業數量由此達到100家，而這家新央企的成立填補了資料領域國資主體的空白。國家數據集團位列「央企名錄」第28位，董事長由簡勤擔任，總經理由陳榮輝擔任。

原始資料本身難以直接創造價值，唯有經過治理及加工，才能轉化為可用資源，以應用於不同場景。目前海量的原始資料分散於不同部門、產業及領域，難以跨領域流通，且資料治理成本高，加上優質數據資源仍然不足，由央企牽頭開闢通道、搭建平台，統籌資料及資源的開發運用，有助破解上述問題，這正是組成國家數據集團的重要意義。 任務如數據版石油開採及加工 這家新央企的主要任務，就像石油開採及加工，把原始、沉睡的資料，變成可用、好用的資料產品及服務。集團將聯合多股力量，瞄準資料產業這一萬億級的新興產業，探索商業模式，把蛋糕做大。任務具體例子是，一個城市的交通資料可能本來只是一份乏味的數字，但經過加工及開發後，既可讓導航軟體預測路面情況，亦可提供予車企，用作訓練智能駕駛系統，此外還可以為商圈的選址作流量參考，亦即所謂的「一份資料，多次複用，實現了價值倍增」。

總部設在雄安有特別含義 作為新的央企，集團把總部安設在雄安，也有特別含義。雄安被視為「未來之城」，對於以資料資源開發運用作為主業的國家數據集團來說，是個高度契合的大本營及難得的試驗場。國家數據集團成立，既有助推動「十五五」數碼及智能化發展，亦是中國搶佔AI發展機遇、釋放數據價值的重要一步。