李強晤普京：中方願同俄方 加強重大問題溝通協調

國務院總理李強周三(21日)到訪俄羅斯聖彼得堡期間，與俄羅斯總統普京會面。李強表示，在國際形勢持續複雜演變的背景下，中俄保持緊密協作，是變亂交織的世界中難能可貴的穩定力量。中方願與俄方加強戰略溝通，夯實政治互信，拓展全方位互利合作，持續增進兩國人民福祉。

李強指出，當今世界，單邊主義、霸權主義大行其道，中方願與俄方加強在重大問題的溝通協調，密切在上合組織、金磚國家等多邊平台的配合，團結更多全球南方力量，捍衛共同利益，維護公平正義。