李強晤普京：中方願同俄方 加強重大問題溝通協調

國務院總理李強周三(21日)到訪俄羅斯聖彼得堡期間，與俄羅斯總統普京會面。李強表示，在國際形勢持續複雜演變的背景下，中俄保持緊密協作，是變亂交織的世界中難能可貴的穩定力量。中方願與俄方加強戰略溝通，夯實政治互信，拓展全方位互利合作，持續增進兩國人民福祉。
李強指出，當今世界，單邊主義、霸權主義大行其道，中方願與俄方加強在重大問題的溝通協調，密切在上合組織、金磚國家等多邊平台的配合，團結更多全球南方力量，捍衛共同利益，維護公平正義。
普京：中國是最親密可靠夥伴
中方引述普京表示，俄中關係建立在平等尊重、互利共贏、照顧彼此關切的基礎上，不受國際風雲變幻影響，也不受第三方干擾，中國過去、現在和將來都是俄方最親密、最可靠的夥伴。俄方願與中方深化能源、農業、太空、民用核能、信息技術、人工智能、交通運輸等領域務實合作，支持中方主辦今年亞太經合組織領導人非正式會議、以及明年擔任金磚國家主席國。
李強在結束中俄總理第三十一次定期會晤後，今日(22日)早上乘包機回到北京。
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