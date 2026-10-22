Tesla Roadster被人民日報定調為「概念騷」 籲中國電動車勿妄自菲薄

名為《特斯拉「能飛」，我們就被甩開了？》文章指出，特斯拉展示新款跑車後，有人驚呼「我們被甩開了」，也有人嗤之以鼻，認為不過是「蹦高的大號玩具」。文章認為，這兩種反應都過於極端、武斷。評論指出，特斯拉這次展示的飛行效果確實「炫酷」，但「比起一款能日常開的車，更像一場漂亮的概念騷」。

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）新款r全電動超跑Tesla Roadster日前亮相，引爆熱議，內地官媒《人民日報》旗下「人民銳評」在10月21日發文強調，面對新技術，中國的電動車廠不必妄自菲薄、也不應一味貶低，稱Tesla Roadster只是一場「概念騷」。

「技術展示不等於產品已經成熟」

文章提醒，技術展示不等於產品已經成熟，更不代表已能全面投入日常使用，並全盤否定中國電動車累積多年的成果。為說明內地汽車產業的技術實力，文章點名比亞迪、寧德時代及華為等企業，指出中國汽車產業已在速度、充電技術與智能駕駛等領域建立多面向的創新能力。

文章並引述數據指出，中國汽車專利公開量佔全球比重達35.6%，換言之，全球每3件汽車專利，就有超過1件來自中國。評論強調，面對特斯拉的新技術，中國電動車不應因此否定成果。