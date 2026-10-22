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中國
出版：2026-Oct-22 13:37
更新：2026-Oct-22 13:37

Tesla Roadster被人民日報定調為「概念騷」 籲中國電動車勿妄自菲薄

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Tesla Roadster電動超跑發布，內置10個冷氣體推進器，可以抗重力行駛、原地後空翻等（路透社）

Tesla Roadster電動超跑發布，內置10個冷氣體推進器，可以抗重力行駛、原地後空翻等（路透社）

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）新款r全電動超跑Tesla Roadster日前亮相，引爆熱議，內地官媒《人民日報》旗下「人民銳評」在10月21日發文強調，面對新技術，中國的電動車廠不必妄自菲薄、也不應一味貶低，稱Tesla Roadster只是一場「概念騷」。

名為《特斯拉「能飛」，我們就被甩開了？》文章指出，特斯拉展示新款跑車後，有人驚呼「我們被甩開了」，也有人嗤之以鼻，認為不過是「蹦高的大號玩具」。文章認為，這兩種反應都過於極端、武斷。評論指出，特斯拉這次展示的飛行效果確實「炫酷」，但「比起一款能日常開的車，更像一場漂亮的概念騷」。

Tesla Roadster電動超跑正式發布，可以飛行及空翻。（路透） Tesla Roadster電動超跑正式發布，可以飛行及空翻。（路透） Tesla Roadster電動超跑正式發布，可以飛行及空翻。（路透） Tesla Roadster電動超跑正式發布，可以飛行及空翻。（路透） Tesla Roadster電動超跑正式發布，可以飛行及空翻。（路透） Tesla Roadster電動超跑正式發布，竟然可飛行及空翻。 Tesla Roadster跟Cybercab一樣有蝴蝶式車門。 Tesla Roadster為兩座位設計。 Tesla Roadster將於2028年投產。 Tesla Roadster「Thrust」版才有冷氣體推進器，限量發售。 Tesla Roadster可飛越數部Tesla。 Tesla Roadster靜止加速0至60英里只需0.17秒。 Tesla Roadster由馬斯克親自主持發布會，介紹這款如火箭般的電動超跑。 Tesla Roadster可反重力行走。 Tesla Roadster採用極簡高科技感車身線條。 Tesla Roadster的10個冷氣體推進器可進行懸浮及飛行。 Tesla Roadster示範跑上C型台。 Tesla Roadster電動超跑正式發布，竟然可飛行及空翻。

「技術展示不等於產品已經成熟」

文章提醒，技術展示不等於產品已經成熟，更不代表已能全面投入日常使用，並全盤否定中國電動車累積多年的成果。為說明內地汽車產業的技術實力，文章點名比亞迪、寧德時代及華為等企業，指出中國汽車產業已在速度、充電技術與智能駕駛等領域建立多面向的創新能力。

文章並引述數據指出，中國汽車專利公開量佔全球比重達35.6%，換言之，全球每3件汽車專利，就有超過1件來自中國。評論強調，面對特斯拉的新技術，中國電動車不應因此否定成果。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

《人民日報》旗下「人民銳評」發文強調，回應Tesla Roadster成為熱話一事

《人民日報》旗下「人民銳評」發文強調，回應Tesla Roadster成為熱話一事

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