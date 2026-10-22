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出版：2026-Oct-22 21:47
更新：2026-Oct-22 21:47

颱風薔琵｜暴風圈周五或籠罩台灣　多班香港至台灣航班取消或延期 (附名單)

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再有颱風迫近台灣。(資料圖片／中通社)

再有颱風迫近台灣。(資料圖片／中通社)

超強颱風薔琵周四傍晚已減弱為中度颱風，但其七級暴風圈已擴大至320公里，台灣氣象署發出海上、陸上颱風警報，預計周五最接近台灣，暴風圈有機會籠罩整個台灣，預計要薔琵走到花蓮東面海域才會減弱。受薔琵迫近台灣影響，本港多間航空公司往返台灣的航班將受影響。

國泰航空多班往返香港與台灣的航班取消。(資料圖片／林俊源攝) HK Express多班往返香港與台灣的航班取消。(資料圖片／蘇文傑攝) 香港航空多班往返香港與台灣的航班取消。(資料圖片) 再有颱風迫近台灣。(資料圖片／中通社) 再有颱風迫近台灣。(資料圖片／中通社) 再有颱風迫近台灣。(資料圖片／中通社)

▼國泰航空取消航班名單(10月23日)▼

香港至台北：CX488、CX564、CX530、CX466、CX450、CX494、CX420、CX400、CX472、CX402、CX464、CX408

台北至香港：CX489、CX461、CX495、CX443、CX421、CX473、CX565、CX451、CX531、CX479、CX469

香港至高雄：CX432、CX424、CX458、CX448

高雄至香港：CX431、CX423、CX459

▼香港快運(HK Express)受影響航班名單(10月23日)▼

10月23日(星期五)

  • 取消—往返香港至台北：UO112、UO113、UO114、UO115、UO116及UO117

  • 取消—往返香港至台中：UO172、UO173

  • 取消—往返香港至高雄：UO134、UO135

  • 延期—UO182及UO183延至10月24日(星期六)，以航班編號UO182D及UO183D出發

  • 延期—UO136及UO133延至10月24日(星期六)，以航班編號UO136D及UO133D出發

▼香港航空取消航班名單▼

10月22日(星期四)

  • 香港至沖繩：HX658

  • 沖繩至香港：HX659

10月23日(星期五)

  • 香港至台北：HX252、HX254、HX282

  • 台北至香港：HX253、HX255、HX283

▼長榮航空取消航班名單▼

10月23日(星期五)

  • 香港至台北：BR892、BR852、BR868、BR870、BR872、BR858、BR810

  • 香港往高雄：BR846、BR850

  • 高雄往香港：BR845、BR849

  • 台北往香港：BR867、BR869、BR871、BR857、BR809

10月24日(星期六)

  • 台北往香港：BR891、BR851

▼中華航空取消航班名單(10月23日)▼

香港至台北：CI602、CI904、CI910、CI916、CI920、CI924

台北至香港：CI909、CI915、CI919、CI923

香港至高雄：CI934、CI936

高雄至香港：CI935

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