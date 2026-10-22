颱風薔琵｜暴風圈周五或籠罩台灣　多班香港至台灣航班取消或延期 (附名單)

超強颱風薔琵周四傍晚已減弱為中度颱風，但其七級暴風圈已擴大至320公里，台灣氣象署發出海上、陸上颱風警報，預計周五最接近台灣，暴風圈有機會籠罩整個台灣，預計要薔琵走到花蓮東面海域才會減弱。受薔琵迫近台灣影響，本港多間航空公司往返台灣的航班將受影響。