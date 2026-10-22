颱風薔琵｜暴風圈周五或籠罩台灣　多班香港至台灣航班取消或延期 (附名單)

超強颱風薔琵周四傍晚已減弱為中度颱風，但其七級暴風圈已擴大至320公里，台灣氣象署發出海上、陸上颱風警報，預計周五最接近台灣，暴風圈有機會籠罩整個台灣，預計要薔琵走到花蓮東面海域才會減弱。受薔琵迫近台灣影響，本港多間航空公司往返台灣的航班將受影響。
▼國泰航空取消航班名單(10月23日)▼
香港至台北：CX488、CX564、CX530、CX466、CX450、CX494、CX420、CX400、CX472、CX402、CX464、CX408
台北至香港：CX489、CX461、CX495、CX443、CX421、CX473、CX565、CX451、CX531、CX479、CX469
香港至高雄：CX432、CX424、CX458、CX448
高雄至香港：CX431、CX423、CX459
▼香港快運(HK Express)受影響航班名單(10月23日)▼
10月23日(星期五)
取消—往返香港至台北：UO112、UO113、UO114、UO115、UO116及UO117
取消—往返香港至台中：UO172、UO173
取消—往返香港至高雄：UO134、UO135
延期—UO182及UO183延至10月24日(星期六)，以航班編號UO182D及UO183D出發
延期—UO136及UO133延至10月24日(星期六)，以航班編號UO136D及UO133D出發
▼香港航空取消航班名單▼
10月22日(星期四)
香港至沖繩：HX658
沖繩至香港：HX659
10月23日(星期五)
香港至台北：HX252、HX254、HX282
台北至香港：HX253、HX255、HX283
▼長榮航空取消航班名單▼
10月23日(星期五)
香港至台北：BR892、BR852、BR868、BR870、BR872、BR858、BR810
香港往高雄：BR846、BR850
高雄往香港：BR845、BR849
台北往香港：BR867、BR869、BR871、BR857、BR809
10月24日(星期六)
台北往香港：BR891、BR851
▼中華航空取消航班名單(10月23日)▼
香港至台北：CI602、CI904、CI910、CI916、CI920、CI924
台北至香港：CI909、CI915、CI919、CI923
香港至高雄：CI934、CI936
高雄至香港：CI935