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出版：2026-Oct-23 09:46
更新：2026-Oct-23 15:10

西藏那曲7級地震16死76傷　習近平指示全力搜救(更新)

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西藏那曲市巴青縣發生7級強烈地震(新華社)

西藏那曲市巴青縣發生7級強烈地震(新華社)

西藏那曲市巴青縣周四(22日)晚上發生7級強烈地震，逾300間房屋倒塌及受損，至今日下午1時，至少16人死亡，76人受傷。國家主席習近平高度重視並作出重要指示，要求全力搜救人員和做好傷員救治工作，最大限度減少人員傷亡。

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習近平指，災區地處高海拔地區，天氣寒冷，要密切監測震情和天氣變化，科學實施救援，防止發生次生災害，並要調撥搶險救援物資，妥善安置受災群眾，搶修受損基礎設施。 國務院總理李強亦作出批示，要求抓緊核實災情，全力組織搶險救援和傷員救治，妥善轉移安置受災群眾。

地震在昨晚10時33分發生，震央位於巴青縣瑪如鄉，震源深度10公里。國家地震災害應急響應提升至三級。西藏自治區黨委書記胡昌升帶隊趕赴災區指揮抗震救災工作。公安、消防及醫療救護等亦已趕到現場，救援物資正送達受災區域。國家綜合性消防救援隊伍共調派350人、83輛車救援。解放軍西部戰區派出300多名官兵、20多輛車，到災區協助搜救。

內媒進入海拔4900多米的瑪如鄉，看到地面出現比手掌還寬的裂縫，深度至少有20厘米。此外，村內部分土房的墻損毀嚴重，部分磚房完全倒塌。

今次是今年中國強度最大的地震，上一次7級地震是2024年1月23日發生在新疆烏什的7.1級地震。

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