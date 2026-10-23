網上熱話｜買耳機驚見「長短線」疑出產瑕疵？ 網民揭真相憶舊時代

藍牙無線耳機已流行，故年輕一代對傳統有線耳機較陌生，對年輕一輩而言卻可能相當陌生。近日有台灣網民於社交平台發帖「求助」，指新買的有線耳機竟「一長一短」，懷疑買到「瑕疵品」，帖文隨即引發熱烈討論，更勾起不少較資深網民的時代回憶。 該名網民上傳相片至Threads，問：「剛剛買到一條99元的耳機，耳機線一長一短（兩倍多），怎（麼）辦~~」。相片可見，耳機兩條耳機線長度不同，其中一邊耳機線較另一邊長出足足一倍以上。

帖文掀起網上熱議，不少網民指這並非品質瑕疵，而是早期經典「長短線」耳機設計：「請將短的那（邊）耳機戴進耳朵，然後再將長的那段從後頸繞過去戴在另一邊耳朵」、「短耳機（線）是左耳，長線繞過後頸，塞右耳」、「通常左短右長，長端繞頸後就不會在吊在胸前妨礙做事，而且長短線另一個好處是很好分辨左右邊」，這種設計好處是暫時摘下耳機時，耳機可以掛在脖子，脫落時不會直接掉地上，亦減少線材拉扯對耳朵造成的負擔。及後樓主回應「讓我長知識了！是小的我沒見過世面，只看過等長線的耳機跟藍牙耳機致歉」。

「已經到了連耳機都有代溝的年紀了！」 有資深網民感嘆指這種設計曾風靡一時，惟時光飛逝被年輕人當瑕疵：「長短耳機超好用。依家好難搵」、「以前長短線易分左右」、「嗰期好興長短線，依家無再出好可惜，我覺得幾好用」、「這種長短式耳機其實很好用，也有種讓人安心的個人邊界感」、「早期為了能掛脖子不掉下來的設計，感覺現在很多人完全不知道」。 此外，亦有網民留言調侃，「笑死，沒想到有線耳機的長短設計已讓現在的年輕一輩誤會是瑕疵品」、「已經到了連耳機都有代溝的年紀了！」、「我的天，世代差距已經到了要解釋耳機長短的落差」、「已經到了要解釋長短式耳機的年代了……」、「其實，這東西幾十年，還要說明書才懂用？」、「在座的各位啊！回答得出來應該都過30以上了吧！」、「你要體諒我們這些老人被提醒自己的年紀的時候可能有的正常反應」、「唉...明明才距離20年，怎麼感覺距離了200年。」