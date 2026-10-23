夜市00後靚仔賣雞飯爆紅　單日營業額暴增帶旺周邊攤檔

綜合傳媒報道，王治曾經營餐廳失敗，未能支付員工薪水，後來轉而擺夜市。他的雞飯手藝是向一名馬來西亞華人師傅學習，原本只是為了維持生計，竟因為一段段影片曝光，讓他從默默無聞的檔主，成為夜市風雲人物。

浙江寧波夜市一名00後靚仔檔主王治，原本一日僅賣出3、4份雞飯，因為外型亮眼而意外爆紅，如今一日能賣出約130份，單日營業額增加3萬至4萬元人民幣（約3.5萬至4.6萬港元），連帶周邊攤檔也受惠。

面對網友誇他是「夜市版于適」，王治低調回應：「不敢抬頭看，如果很多人圍著我，我會不好意思」，他強調自己的初心仍是做好料理、認真做生意，沒有刻意追求名氣，「我只是一個認認真真賣雞飯的人」。

典型I人 容易怕醜面紅

王治走紅背後，重要的幕後推手是女朋友。每天擺檔前，女友都會親自替他打理造型、化上淡妝，讓他以最佳狀態亮相。女友笑言，王治是典型「I人」，性格內向，跟人講話時還會害羞到臉紅，因此她總把男友當成「芭比」打扮。

女友直言擺檔是為了賺錢，透過影片宣傳、經營個人形象，都是做生意的方法，「營銷不是貶義詞」。她認為，只要能吸引顧客、增加收入，適當的行銷並沒有問題。

負責人稱平時營業額是13萬元到15萬元人民幣左右，他來了之後每日平均增長了大概3萬元到4萬元人民幣，把檔攤一帶帶旺。鄰近檔主表示，自從王治來了生意就好了，「印度飛餅平常賣不到100個，現在最少100個打底」。